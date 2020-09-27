كاندريفا إلى سمبدوريا

دوليه

انتقل الجناح الأيمن المخضرم الايطالي أنطونيو كاندريفا من انتر الى سامبدوريا بعقد حتى 2024، وذلك بحسب ما أعلن الناديان أول من امس. وبعد أن أمضى أربعة مواسم بألوان انتر، خاض خلالها 151 مباراة في جميع المسابقات وسجل فيها 18 هدفاً، انتهى المشوار بين «نيراتزوري» والجناح البالغ من العمر 33 عاماً، لتبدأ رحلة جديدة مع سامبدوريا الذي وقع معه حتى يونيو 2024 ضمن صفقة تتضمن الاعارة في العام الأول مع الزامية الشراء بعد ذلك. وفي بيانه أول من امس، شكر انتر: «اللاعب على جهوده خلال أعوامه الأربعة معنا». وبات كاندريفا الذي خاض 54 مباراة دولية مع المنتخب الايطالي، ثاني لاعب من أصحاب الخبرة الكبيرة يتخلى عنه انتر في غضون يومين، بعد الأوروغوياني دييغو غودين (34 عاماً) الذي انتقل الخميس الى كالياري.