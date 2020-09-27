جيسوس يغيب عن البرازيل

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سيغيب نجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيسوس عن المباراتين الأوليين لمنتخب البرازيل في تصفيات مونديال قطر 2022 والمقررتين في 9 و13 الشهر المقبل ضد بوليفيا والبيرو، وذلك بسبب الاصابة بحسب ما أفاد أول من أمس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وكشف الاتحاد البرازيلي في بيان أن مانشستر سيتي «اتصل الأربعاء بطبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، لاعلامه باكتشاف اصابة عند اللاعب بعد المباراة ضد ولفرهامبتون الاثنين في الدوري الانكليزي الممتاز». وخاض ابن الـ23 عاما مباراة الاثنين بأكملها وحتى أنه سجل الهدف الأخير في الفوز الذي حققه سيتي 3-1 على ولفرهامبتون في ملعب الأخير. ولم يعط الاتحاد البرازيلي أي تفاصيل بشأن نوع الاصابة أو المدة التي هو بحاجة اليها اللاعب من أجل التعافي منها.