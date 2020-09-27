loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

جيسوس يغيب عن البرازيل


سيغيب نجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيسوس عن المباراتين الأوليين لمنتخب البرازيل في تصفيات مونديال قطر 2022 والمقررتين في 9 و13 الشهر المقبل ضد بوليفيا والبيرو، وذلك بسبب الاصابة بحسب ما أفاد أول من أمس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وكشف الاتحاد البرازيلي في بيان أن مانشستر سيتي «اتصل الأربعاء بطبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، لاعلامه باكتشاف اصابة عند اللاعب بعد المباراة ضد ولفرهامبتون الاثنين في الدوري الانكليزي الممتاز». وخاض ابن الـ23 عاما مباراة الاثنين بأكملها وحتى أنه سجل الهدف الأخير في الفوز الذي حققه سيتي 3-1 على ولفرهامبتون في ملعب الأخير. ولم يعط الاتحاد البرازيلي أي تفاصيل بشأن نوع الاصابة أو المدة التي هو بحاجة اليها اللاعب من أجل التعافي منها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة