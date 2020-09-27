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دوليه

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ليل هزم نانت


فاز ليل على ضيفه نانت، 2-0 في المباراة التي جمعتهما أول من امس، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل هدفي ليل نيكولاس بالويس، لاعب نانت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. ورفع ليل رصيده بهذا الفوز الى 11 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نانت عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر. كما حافظ ليل على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث مقابل التعادل في مباراتين. وهذه هي الخسارة الثانية لنانت في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين.


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