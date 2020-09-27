سان جرمان تعاقد مع لوتيليه

دوليه

تعاقد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، حامل لقب الدوري أول من امس تعاقده مع حارس مرماه السابق ألكسندر لوتيليه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح سان جرمان، أن لوتيليه (29 عاما) وقع على تعاقد مدته موسم واحد، ينتهي في صيف 2021 .وسبق أن كان الحارس الفرنسي الفارع (193 سم)، لاعبا بصفوف النادي الباريسي خلال الفترة بين عامي 2000 الى 2010. وقال لوتيليه عبر الموقع الرسمي للنادي الباريسي «فخور بالعودة مجددا لبي اس جي، ومتحمس للتدرب يوميا مع حراس مرمى كبار مثل كيلور نافاس وسيرجيو ريكو». ويفتح انضمام ألكسندر لوتيليه الباب أمام الاستغناء عن الحارسين الشابين مارسين بولكا وغاريسون انوسنت .ويعد لوتيليه الصفقة الثانية للنادي الباريسي هذا الصيف بعد استعارة الظهير الأيمن الايطالي أليساندرو فلورينزي من روما الايطالي. المثير أن توماس توخيل مدرب بي اس جي، لم يطلب حارس مرمى هذا الصيف بل اشترط ضم رأس حربة، قلب دفاع ولاعب وسط مدافع لتعويض اللاعبين الراحلين.