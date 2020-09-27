النصر والسد أمام التعاون وبيرسيبوليس

دوليه

يتواجه السد القطري مع بيرسيبوليس الايراني في 04:40 مساء اليوم على ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور ثمن نهائي من دوري أبطال آسيا، والذي يشهد مواجهة سعودية خالصة وتجمع النصر مع التعاون في 10:45 مساء على الملعب ذاته.

ومباراتا اليوم حاسمتان بالنسبة للفرق الاربعة، حيث يواصل الفائز المشوار القاري، ويصعد لربع النهائي، فيما يودع الخاسر البطولة.

ورغم أن السد يمتلك أفضلية اللعب في الدوحة، الا أنه لن يخوض المباراة على ملعبه المعتاد، وذلك لكونه حل ثانيا بمجموعته الرابعة خلف النصر برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل، حل بيرسيبوليس في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الانتصار، ويمتلك كل منهما الأدوات التي تساعده لتحقيق ذلك، وكذلك الطموح في مواصلة المشوار، لاسيما وهما من الفرق القوية بالقارة الآسيوية. السد يلعب مباراة اليوم باحثا عن الفوز والحصول على بطاقة العبور لربع النهائي، معولا في ذلك على كتيبة من اللاعبين المتميزين وترسانة هجومية قوية، بقيادة الهداف بغداد بونجاح والاسباني كازورلا وأكرم عفيف وحسن الهيدوس ونام تاي هي. ويعتمد السد على كيفية ادارة مدربه الاسباني تشافي هيرنانديز لمثل هذه المباريات، حيث يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب كلاعب، وأثبت كفاءة كبيرة كمدرب مع الفريق في الفترة الماضية، وهو ما يمثل القوة الأكبر لدى السد.

وفي المقابل، يضم فريق بيرسيبوليس أيضا تشكيلة قوية من اللاعبين الدوليين، وكذلك مدرب متميز يطمح في العبور لربع النهائي الآسيوي وفي المواجهة الثانية، يبدو النصر في طريقه لتحقيق الانتصار والمضي قدماً في هذه البطولة، وبدأ النصر تحضيراته لهذه المباراة يوم الأول من أمس، وشهدت تدريباته تواجد صفوان السويكت رئيس النادي، وذلك بعد وصوله الى مقر البعثة وظهور نتيجة المسحة الطبية سلبية. وشملت الحصة التي جرت الجمعة، على تدريبات لياقية، ثم طبق البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق عددا من الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة، ثم فرض مناورة على منتصف الملعب، وجه خلالها اللاعبين بتعليمات حول النهج الذي سيعتمده. وكان النصر بلغ دور الـ16 بصفته صاحب المركز الأول للمجموعة الرابعة، حيث جمع 11 نقطة، وتعرض لخسارة وحيدة أمام العين في الجولة الأخيرة. ويمتلك فيتوريا مجموعة مميزة من اللاعبين الجاهزين لهذا اللقاء وهو يسعى لتعويض خسارته للقب الدوري السعودي لصالح الهلال بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

بدوره دشن التعاون تحضيراته للنصر يوم الجمعة أيضا اذ يأمل الفريق في الصمود أمام مواطنه في هذا اللقاء وتحقيق مفاجأة تضعه في الدور المقبل. وتأهل التعاون الى ثمن النهائي اثر فوزه في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة ضد الدحيل القطري بهدف دون مقابل، ليضمن العبور بتسع نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع الفريق القطري بعد أن كسبه في الذهاب والاياب. وأدى عناصر الفريق المشاركين بصفة أساسية في مواجهة الدحيل تمارين استشفائية، في النادي الصحي لمقر البعثة، فيما فرض الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للتعاون، حصة كاملة للاعبين الذين لم يتسن لهم المشاركة في اللقاء، وشملت تدريبات الجمعة، تمارين اعتيادية، انطلقت باللياقة، ثم الجمل الفنية، ومناورة في الختام.

وكان التعاون خسر خدمات حمدان الرويلي لاعب الفريق، بعد أن تعرض لاصابة بالغة أمام الدحيل، أجرى على اثرها جراحة، الجمعة، ستغيبه عن الملاعب مدة طويلة.

