الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج الهلال

دوليه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رفض الاحتجاج المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19). وكان الهلال أعلن أول من أمس عن تقديمه مذكرة احتجاجية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ولم يكشف الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا عن الكثير من التفاصيل الخاصة بمذكرته الاحتجاجية والتي أتت بعد يومين فقط من اعتباره منسحباً من البطولة بسبب النقص الذي شهدته قائمته أمام شباب الأهلي دبي الاماراتي. واعتبر الاتحاد الآسيوي الأربعاء نتائج الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا المستجد معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري أبطال آسيا، بعد اخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعباً لمباراته مع شباب الأهلي دبي الاماراتي في الدوحة.

وقال الاتحاد الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان: «أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الاماراتي، وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة». بدوره، كتب الهلال في حسابه على تويتر الأربعاء أيضاً «قرر مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الاماراتي عدم اقامتها»، معتبراً أن «الاختبارات الطبية أوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحياً وبدنياً لخوض المباراة»، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وكان الهلال حامل اللقب قد ضمن تأهله الى الدور الثاني في وقت سابق من البطولة المجمعة المقامة في «فقاعة» الدوحة، لكن فيروس كورونا ضرب لاعبيه على عدة دفعات، لدرجة أنه قدم لائحة من 11 لاعباً في مواجهة شباب الأهلي دبي الاماراتي. وعشية مواجهته مع شباب الأهلي بلغ عدد المصابين في الهلال 19 لاعباً، بينهم أبرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، فضلاً عن اداريين ومعالجين.

