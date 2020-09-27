بوسطن يُسقط ميامي ويبقي على آماله

دوليه

قدّم بوسطن سلتيكس أداء كبيرا في الشوط الثاني ليبقي على آماله حية في بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وتغلّب على ميامي هيت 121-108 مقلصا الفارق الى 2-3 في نهائي المنطقة الشرقية اول من امس الجمعة.

سجل جايسون تايتوم 31 نقطة و10 متابعات وست تمريرات حاسمة، فيما أضاف جايلن براون 28 نقطة و8 متابعات حيث سجل ستة لاعبين في سلتيكس أقله عشر نقاط في اللقاء ليحرموا هيت من بلوغ نهائي الدوري من الفرصة الأولى.

فيما كان السلوفيني غوران دراغيتش أفضل مسجل في هيت مع 23 نقطة، أضاف اليها دانكن روبنسون 20 في مسعى الفريق لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 حين خسر أمام سان أنتونيو سبيرز.

وبعد أن كان سلتيكس، الفريق الأكثر تتويجا باللقب (17 مرة)، مهددا بالخروج من البطولة في حال الخسارة، قدم أداء هائلا في الشوط الثاني وسجل 41 نقطة في الربع الثالث فقط ليقلب الموازين بعد هيمنة ميامي على الشوط الأول.

وقال كيمبا ووكر لاعب سلتيكس الذي سجل 15 نقطة وسبع تمريرات حاسمة «عدنا لنقدم كرة السلة الخاصة بسلتيكس. شعرت أننا في بداية المباراة كنا محبطين قليلا، حيث تشاجرنا مع بعضنا البعض عند الحكام. لكننا تخطينا ذلك ووجدنا نفسنا في المباراة».

وسجل الألماني دانيل تايس لاعب ارتكاز بوسطن 15 نقطة و13 متابعة في المباراة، فيما سجل ماركوس سمارت 12 وغوردون هايوارد 10 نقاط.

وقال اريك سبويلسترا مدرب هيت بعد اللقاء «لعب بوسطن بشكل جيد في الشوط الثاني، لقد استحقوا الفوز وحصلوا عليه». وتابع «لم نقاتل كما يجب دفاعيا ودفعنا ثمن ذلك. ولكن عليك أن نثني على بوسطن، لقد لعبوا بطريقة هائلة ولاسيما من دون الكرة».

