قرار الفيفا... سيحول المنتخبات إلى أندية

محلية

ما زلت ابحث وأفكر في قرار الفيفا الأخير بالسماح للاعب غير المواطن اللعب لاي منتخب يعجبه (عند استيفائه لشروط الفيفا)... فالفيفا نسفت القوانين السيادية للدولة في التعامل مع غير المواطنين او المقيمين الذين سيتمكنون من الحصول على المواطنة لاحقا. وقد نبهت في المقالة السابقة تأثير العولمة على تغيير هوية اللاعبين ولغاتهم... فقد نشر خبر صحافي بالأمس القريب عن شك المحكمة الايطالية في مدي صحة اختبار اللغة الذي اجري للاعب البارغواي ولاعب برشلونة (الى الان) سواريز حيث كانت هناك مفاوضات بانضمام سواريز لفريق يوفنتوس الايطالي على شرط ان يحصل على الجنسية الايطالية لكي يستطيع ان يلعب كمواطن ولا يحسب على يوفنتوس بأنه لاعب اجنبي لتفادي العقوبات المالية في هذا الشأن علما بأن زوجة سواريز ايطالية الا انه وكما يقال بأنه لا يجيد التحدث بهذه اللغة بالمستوى المطلوب لكي يحصل على الجنسية...الخ فاتجه كما يقال الان لفريق اتلتيكو مدريد.

من هذا المثال القريب أستطيع ان أؤكد بأن الفيفا يسعي لهدف اقتصادي من هذه الفكرة لكي يجعل النجوم مؤهلين بأن يلعبوا في أكثر من دولة او دوري وبذلك يرتفع المستوى الفني للأندية المحلية ويمكن أيضا للمنتخبات...؟ وهنا أقف واضعا رايي الشخصي في ان مثل هذا الفكر يمكن ان يوصلنا الي تشكيلة للمنتخب الوطني لا يستطيع لاعبوه التفاهم لغويا مع بعض!؟ فهل ستوافق السلطات الكويتية على ان تسمح لمن لديه جنسية اجنبيه بأن يتنازل عنها لكي يحصل على الجنسية الكويتية ويمثل الكويت مستقبلا؟ وهذا ما حدث مع المنتخب القطري لكرة اليد في بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة في عام 2015 حيث من مثل المنتخب القطري ثمانية لاعبين من ثمانية دول عربية واجنبية مختلفة يتبادلون الاشارة او التواصل باللغة الانكليزية الركيكة وكان لمستواهم الفني العالي السبب في وصولهم للمباراة النهائية ضد فرنسا، وكان هناك تذمر من الجماهير القطرية على هذا المنتخب غير القطري؟؟؟ وحسب بعض وسائل الاعلام الغربية أشارت بتذمر كبير من بعض المنتخبات المشاركة بالبطولة تحفظها على لائحة الاتحاد الدولي للعبة على هذا الانفتاح غير المدروس والذي سيحبط كل دول العالم مستقبلا. واعتقد ان اخفاق المنتخب القطري في الفوز على الفريق الفرنسي في النهائي كان خوفا من أي رد فعل عالمي بسبب هذا المنتخب الكوكتيل هو ما هدأ الأمور في النهاية. ان مثل هذا القرار سيوصل بعض المنتخبات في كرة القدم الى هذا الوضع وسيكونون بنفس نظام الأندية المحترفة التي لا يهمها ان يكون اللاعب من أي جنسية لتشكيل الفريق الذي يطمح الفوز بهم بالدوري (مثال: الارسنال)... فقد نشاهد اللاعبين المواطنين في صفوف الاحتياط او على المدرجات مستقبلا..... لذا فالحذر واجب من شروط تطبيق قرار الفيفا مستقبلا؟ اعتقد أن رأيي واضح.... والله من وراء القصد.

