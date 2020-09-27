اتحاد الكرة.. «كورونا» يجبركم على تعديل اللوائح

محلية

أحدثت جائحة كورونا تغييرات عدة على الرياضة في جميع انحاء العالم حيث ادت ببعض الدول الى الغاء الانشطة والمنافسات المحلية، فيما يعد ترحيل اولمبياد طوكيو الى 2021 القرار الابرز، كما دفعت الجائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الى تأجيل التصفيات المؤهلة الى مونديال «قطر 2022» لمواعيد أخرى، في حين عمدت بعض الاتحادات القارية الى اقامة مسابقاتها بنظام خروج المغلوب ومن ابرزها دوري ابطال اوروبا وكذلك دوري ابطال آسيا التي اقيمت عن طريق التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وبما ان الجماهير الرياضية تعد من العوامل الاساسية في خلق الاثارة بالرياضة وتحديدا بكرة القدم فقد حالت جائحة كورونا دون حضورها في المدرجات ومن ثم افتقدت اللعبة احد اركانها التي تضفي عليها الحماس والمتعة في التنافس.

ولاشك ان الرياضة المحلية ايضا تأثرت بتلك الجائحة ما استدعى بالجهات الصحية ان توقف النشاط الرياضي منذ بداية مارس الماضي ولم تتم الموافقة على استئناف النشاط الا في 28 يونيو الماضي وفقا للاشتراطات الصحية والوقائية وبدأت حينها بعض الاتحادات بمعادوة انشطتها ومنها من الغى البطولات المحلية للمراحل السنية.

ولقد عانى اتحاد الكرة كثيرا في استئناف النشاط الكروي في 20 اغسطس الماضي باقامة المباريات المتبقية من بطولة الدوري موسم 2019 - 2020 ما جعله ان يضغط المباريات وتبعها انطلاق مباريات دور الثمانية لكأس الأمير للموسم نفسه.

وكانت هناك ردود افعال غاضبة على تلك الانطلاقة حيث كان يرى الكثير من المتابعين ان بها مخاطر على اللاعبين بفعل فيروس كورونا وهذا ما حدث لبعض الاندية التي تعرض عدد من لاعبيها لهذا الفيروس ومن ابرزها ما لحق بعدد من لاعبي القادسية من اصابات قبل لقاء كاظمة في الدوري وطلب تأجيل المباراة بالرغم من موافقة الطرف الآخر كاظمة على التأجيل الا ان لجنة المسابقات اصرت على لعب المباراة تحت ذريعة ان الرزنامة مضغوطة ولاتسمح بالتأجيل.

ومن ثم ان جائحة كورونا تتطلب من اتحاد الكرة وخصوصا لجنة المسابقات ان تأخذ بعين الاعتبار مثل هذا الامر وذلك من خلال اعادة النظر في اللوائح التنظيمية للبطولات المحلية ونعي جيدا ان الاتحاد كلف نائب رئيس الاتحاد احمد عقله القيام باجراء تقييم للوائح الخاصة بلجان الاتحاد ولفك التشابك فيما بينها وبذلك على الاتحاد ان يضع ضمن اولوياته آثار الجائحة التي ما زالت قائمة وقد تستمر لفترة غير معلومة ومن ثم ان اللاعبين والاجهزة الادارية والفنية معرضون للاصابة بهذا الفيروس وهذا يتطلب ان تكون هناك مواد مضافة في لائحة المسابقات بهذا الشأن من خلال ترحيل مباريات الفرق التي قد يتعرض لاعبوها للاصابة بالفيروس وتأكيد ذلك من خلال الفحوصات الطبية المتعلقة بهذا الشأن مع منحها فترة زمنية حتى يتعافى لاعبوها المصابون.

والهدف من ذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وانصاف الفرق جميعها بدلا من ترك الامر للمزاجية باعتبار ان اللائحة السابقة ليس بها مادة تتعلق بهذا الامر.

وجريا على العادة في بداية كل موسم رياضي يتم اعداد لائحة مسابقات جديدة وبالتالي جائحة كورونا تدفع بالكل ان ينظم نفسه وفقا للاضرار التي تلحقها بالفرق المتنافسة حسب ما نصت عليه الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات الصحية التي تشدد بالاصل على الالتزام بكافة الاشتراطات.

وما حدث للهلال السعودي في دوري ابطال آسيا بعدما داهم الفيروس الكثير من اللاعبين مما استدعى بالاتحاد الآسيوي ان يلغي نتائجه تفعيلا للوائح التنظيمية مثال واضح امامنا يفرض على الاتحاد اعادة النظر بلوائح لجنة المسابقات وفقا لمتطلبات اللعبة وما يشدد عليه «فيفا» في لوائحه ان تتوفر العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة في اللعبة.

والاهم من كل ذلك ان مثل هذه الازمات توجب علينا ان نعمل على تحديث اللوائح التنظيمية للبطولات المحلية ولانتركها لـ «الوقت كفيل بحل التعقيدات» مع حضور المزاجية في تفسير بعض المواد عندما يحدث امر طارئ ولا تتوفر له مادة علاجية مما يجعل الاتحاد محل انتقاد من قبل المتابعين وبذلك وباء كورونا فرض نفسه علينا بالرغم من اضراره الجسيمة التي تلحقها بأرواح البشر ومن ثم المحافظة على صحة اللاعبين امر ضروري مع عدم اغفال مبدأ الانصاف للأندية المتضررة.

