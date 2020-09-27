عتيق: أرحب بالاستمرار مع العربي

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رحب مدافع العربي علي عتيق بالاستمرار مع الأخضر وذلك بعد انتهاء فترة اعارته الى الفريق بنهاية الموسم. وتواصل ادارة الأخضر مفاوضاتها مع اللاعب الذي حجز مكانه الأساسي في تشكيلة الفريق واستدعي الى المنتخب في القائمة الأخيرة، وذلك من أجل ضمان الاستقرار بعد النتائج الجيدة التي حققها العربي وآخرها التتويج بكأس الأمير على حساب الكويت. وأكد عتيق أن اللعب للأخضر هو «بوابة للنجومية» وأنه فضّل العربي على أكثر من ناد تلقى منهم عروضاً «جيدة»، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه وضع شروطاً بسيطة من أجل ضمان حقوقه في حال الاستمرار مع الفريق، وقال: «مستعد للتمديد لموسم أو موسمين، وأنا ممتن جداً لجمهور العربي الذي شجعني كثيراً منذ الانضمام للفريق، لكننا الى الآن لم نصل الى اتفاق».

وأضاف: «اللعب مع الأخضر هو الذي فتح لي باب الانضمام للمنتخب، لأن الفريق يساعد على التألق بسبب وجود لاعبين مميزين»، مشيراً الى أنه سيغيب عن التدريبات الأول للأزرق اليوم لأنه لم يخضع للمسحة الطيبة، على أن يلتحق بالتدريبات بعد اجرائها والتأكد من سلامته.

وقال عتيق بأنه كان أسعد اللاعبين بهدف زميله علي خلف في مرمى الكويت بالمباراة النهائية، وأوضح: «بعد تعرضي للطرد من المباراة كنت أخشى أن أكون السبب في خسارة الفريق، لكن زملائي كانوا على قدر المسؤولية وتمكنوا من العودة والفوز بالنتيجة، لذلك عندما سجل علي هدف الفوز كنت الأكثر فرحاً».

وتابع: «جمهور العربي واعي ويقف خلف اللاعبين، لكن البعض لن يتجاوز عن الخطأ الذي وقعت فيه وتسبب في حصولي على البطاقة الحمراء»، لافتاً الى أن الحكم سعد الفضلي تسبب في نرفزة لاعبي العربي لتجاوزه عن بعض الكرات لمصلحة الكويت.

وأردف: «الخطأ الذي جاء منه هدف الكويت كان لمصلحتنا لكن الحكم احتسبه ضدنا، والانذار الأول الذي حصلت عليه لم يكن مستحقاً»، مشيراُ الى أن تحوله الى اللعب في مركز الظهير وتراجع مستوى اللياقة في الشوط الثاني أدى الى افتقاده التركيز في بعض الوقت الأمر الذي تسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأشاد عتيق بزملائه اللاعبين خصوصاً الشباب منهم، وخص بالذكر بندر السلامة وحسين أشكناني، وأوضح: «شارك بندر لمدة 120 دقيقة، وحصل على البطاقة الصفراء في أول ربع ساعة لكنه حافظ على مستواه واتزانه رغم أنه لعب في أكثر من مركز، وبالمثل كان أداء أشكناني مميزاً رغم أنهما في سن الـ 17 ويواجهون لاعبي الكويت الدوليين».

