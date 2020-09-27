الأزرق يبدأ تدريباته اليوم

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يبدأ الأزرق في 06:30 مساء اليوم تدريباته الاعدادية على ملعب عبدالرحمن البكر بمقر اتحاد الكرة تحت قيادة المدرب الوطني ثامر عناد. وتستمر التدريبات اليومية حتى موعد المغادرة الى الامارات يوم 5 أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يلعب الأزرق مباراتين وديتين أمام المنتخب الاماراتي في 8 من الشهر ذاته في أبوظبي، وأمام المنتخب السوري بعدها بأربعة أيام في دبي.

ويغيب عن التدريبات لاعب العربي علي عتيق بسبب عدم اجرائه مسحة للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، بعد اصابة رئيس جهاز الكرة في النادي علي مندني، بينما أجرى بقية لاعبو الأخضر المختارون للقائمة المسحة وتأكدت سلامتهم، كما أجرى لاعبو كاظمة الفحص ذاته وسيشاركون في التدريبات.

وكان لاعب البرتقالي شبيب الخالدي أعلن عن اصابته بالفيروس، واستُبعد من القائمة، ووجه الجهاز الفني الدعوة الى مهاجم القادسية الشباب عبدالعزيز مروي ليحل بديلاً عنه. وضمت القائمة التي استدعاها الجهاز الفني، كل من: عثمان الشمري (الجهراء)، طلال الأنصاري (خيطان)، خالد شامان (النصر)، أحمد عادي، فواز عايض، مبارك الفنيني، حمد القلاف (السالمية)، أحمد ابراهيم، سليمان عبدالغفور، علي عتيق، عبدالله عمار، بندر السلامة (العربي)، بدر المطوع، سيف الحشان، أحمد الظفيري، رضا هاني، عيد الرشيدي، عبدالعزيز الوادي (القادسية)، عبدالعزيز وادي (التضامن)، حسين كنكوني، حمد حربي، بندر بورسلي، محمد العازمي (كاظمة)، يوسف ناصر، فهد حمود، فهد الهاجري، سامي الصانع، أحمد الزنكي، يوسف الخبيزي (الكويت)، وفيصل عجب الذي أنهى تعاقده مع التضامن وبلا نادٍ في الوقت الحالي.

