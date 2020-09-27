الأهلي: حسم مصير فايلر الخميس

دوليه

أعلن الأهلي المصري أنه سيحسم يوم الخميس المقبل مصير مدربه السويسري رينيه فايلر بعد الخلاف الذي نشب بين الطرفين في الأيام الماضية.وقال الأهلي في بيان رسمي «حددت ادارة النادي الخميس القادم موعدا نهائيا لاعلان موقفها من رينيه فايلر مدرب الفريق الأول».وأضاف «جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور في ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني». وأكدت ادارة الأهلي أن كل ما يتردد في وسائل الاعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماما من الصحة ولم يتم التطرق الى هذا الأمر.

وأتم «قرار الادارة بخصوص المدير الفني الحالي سيتحدد في الموعد المشار اليه بما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليا وقاريا».يذكر أن فايلر يمتلك بندا في عقده يمنحه حق الرحيل بدون أي شروط جزائية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. ورفض المدرب الجلوس مع ادارة الأهلي لمناقشة مصيره ورفض عروضها للبقاء.

