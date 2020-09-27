بيراميدز ضم إكرامي

دوليه

تعاقد نادي بيراميدز المصري رسميا مع الحارس شريف اكرامي قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات. واكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد بعد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي ورمضان صبحي بعد انتهاء اعارته للأهلي من هيدرسفيلد.وأعرب اكرامي عن سعادته بالانضمام الى بيراميدز مؤكدا أنه لمس طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل الفريق للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات. وقال في مؤتمر تقديمه «أشكر مسؤولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية ولم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي». وأضاف «لا مقارنة بين الأهلي وبيراميدز فمشواري انتهى في صفوف القلعة الحمراء ولدي تجربة جديدة مع بيراميدز واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحدٍ كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة». وختم «أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في اثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب».

