كرم ثانياً في «لقاء الدوحة»

دوليه

أحرز اللاعب يوسف كرم المركز الثاني في مسابقة 400 متر جري بزمن قدره 72.45 ثانية ضمن منافسات لقاء الدوحة (الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى). وجاء في المركز الاول بالمسابقة التي شهدت مشاركة كبيرة من أبطال وبطلات العالم والأولمبياد على ميدان ومضمار ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر الرياضي الاميركي كاماري مونتغمري بـ55.45 ثانية فيما جاء القطري ناصر عباس ثالثا بـ96.45 ثانية. واعرب رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي عن فخره بهذا الانجاز الذي يحسب لألعاب القوى الكويتية في هذا الملتقى العالمي الذي يشهد مشاركة نخبة من أبطال العاب القوى في العالم. واشاد العنزي باللاعب كرم الذي قدم مجهودا كبيرا استعدادا لهذه البطولة رغم ظروف جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية الصحية في الكويت التي حالت دون امكانية اجراء التدريب بشكل مستمر. واعرب عن شكره لجهود وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري والهيئة العامة للرياضة ومدير الهيئة حمود فليطح ونائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا. كما أشاد باختيار الأتحاد الدولي لالعاب القوى الكويتي محمود ابل مندوبا فنيا لهذه البطولة العالمية مبينا أن ذلك يضيف انجازا جديدا للرياضة الكويتية بصفة عامة ورياضة ألعاب القوى بصفة خاصة. من جهته أعرب اللاعب كرم عن سعادته بتحقيق المركز الثاني في هذه البطولة العالمية مبينا ان المنافسة مع اللاعب الاميركي استمرت حتى الامتار الاخيرة. وقال كرم ان هذه المشاركة تمثل دعما كاملا له بمشاركاته المستقبلية خاصة انها تعد الثانية له هذا الموسم بعد التوقف بسبب كورونا مؤكدا انه يطمح الى تحقيق نتائج افضل بالمشاركات القادمة. واعرب عن شكره لدعم الاتحاد واللجنة الاولمبية والهيئة وتسهيل مشاركته في هذه البطولة من خلال خطة استعداد مسبقة. وأهدى هذا الانجاز الى القيادة السياسية والى اسرة اتحاد العاب القوى والهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية.يذكر ان اللاعب يوسف كرم حقق في 17 سبتمبر الحالي المركز الثاني في الدوري الماسي لألعاب القوى (لقاء روما). ويشارك في البطولة التي تستمر يوما واحدا 117 لاعبا وعداء منهم 10 من حملة ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة (ريو 2016) و17 من حملة ميداليات بطولة العالم الأخيرة لألعاب القوى (الدوحة 2019) يتنافسون في 12 سباقا ومسابقة.

