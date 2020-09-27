المقاصة يسقط المقاولون

دوليه

حقق المقاصة فوزا مهما على المقاولون العرب بهدف نظيف على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز. وسجل هدف المباراة الوحيد ميدو جابر من تسديدة قوية في الدقيقة 70. وخاض المقاصة أول لقاء تحت قيادة مدربه الجديد علي عاشور بعدما فسخ المدير الفني السابق ايهاب جلال عقده بسبب عدم حصوله على بعض مستحقاته المالية. ورفع المقاصة رصيده الى 40 نقطة في المركز السادس بينما تجمد المقاولون عند 49 نقطة في المركز الرابع. وبذلك ضعفت آمال المقاولون في انتزاع المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا والذي يحتله الزمالك حاليا بـ58 نقطة علما بأنه ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم. وفي لقاء آخر قاد أحمد علي فريقه انبي لتحقيق الفوز على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0. سجل أحمد علي ثنائية انبي في الدقيقتين 35 و70 ورفع رصيد ورفع انبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان الى 41 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف عند 38 نقطة متراجعا للمركز الثامن. وانتهت مواجهة حرس الحدود وضيفه طلائع الجيش بالتعادل السلبي. وجاءت المباراة حافلة بالندية والاثارة خاصة في الدقائق الأخيرة بعدما سجل حرس الحدود هدفا عن طريق اللاعب النيجيري أنتوني لوكاسا في الدقيقة (90+3) ولكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو. ورفع حرس الحدود رصيده بقيادة مدربه طارق العشري الى 30 نقطة في المركز الرابع عشر كما ارتفع رصيد طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني الى 34 نقطة في المركز التاسع.