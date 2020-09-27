أتستحق الكويت هذا الجزاء؟

الاخيرة

منذ أن وجدت الكويت كأرض على ضفاف الخليج العربي قبل ما يقارب الأربعة قرون، ووجد الانسان فيها، يعيش شظف العيش والفاقة فيما مضى من تلك الأيام، وقد شاركهم في العيش على هذه الأرض أناس وفدوا إليها من بقاع ليست بالبعيدة، ولا بالغريبة عن طبيعة أرضهم، ولعل أكبر الهجرات عدداً هي التي وفدت إليها من الجزيرة العربية، من نجد ومن غيرها، ولم يكن شظف العيش هو وحده سبب مغادرتهم لموطنهم، بل هناك أسباب أخرى ذكرتها بعض المصادر، ألا وهي القيود الاجتماعية، التي تململ منها هذا البعض دفعت بهم إلى مغادرتها، ولعل الدليل- هو حسب ما أشارت إليها تلك المصادر- أن بعضهم يملك المال الذي مكنهم من مواصلة عملهم في تجارة تلك الأزمنة في الكويت. ووفد على الكويت جماعات أخرى من أراض قريبة هي غير نجد، والتحم هؤلاء جميعاً على هدف واحد، ألا وهو التمسك بهذه الأرض وحمايتها بما تهيأ لهم من قوة وثبات، على اختلاف مشاربهم ومنابعهم، وقد مرت بهم سنون عجاف عانوا فيها شظف العيش والفاقة، حتى جاء ذلك اليوم الذي تفجرت فيه ينابيع الخير من باطن أرضها، فعم الرفاه على كل من عاش على أرضها، وهو الذي مكنهم من بناء دولتهم على أسس مدنية حديثة، ولعل أبرز ما في مدنيتها هو بناء الإنسان بناءً صحيحاً، حتى أمست مناراً لمن حولها من الدول وليطلق عليها دون منازع (درة الخليج).

لكن... مع مرور الأيام وتقلبات الحياة واضطرابها في العالم من حولنا، عصفت بالكويت في ما مضى من أيامها رياح عاتية، كادت إحداها أن تقتلعها من الجذور، لكن بتلاحم أبنائها وتضحياتهم لحماية أرضهم تحت راية حكامها الذين لم يرتضوا لهم بديلاً عادت الكويت شامخة أمام جميع التحديات، وآخرها أزمة الغزو البغيض، حيث استطاعت بعد تحريرها، أن تسترد دورها ومكانتها الإقليمية والدولية كما كان لها من قبل.

ومنذ تحرير الكويت عام 1991، حتى أن حلت جائحة «كورونا» على العالم أجمع، كان الكويتيون يعيشون في غفلة من الزمن لا يعلمون عما يجري من تدمير في مفاصل الدولة، فيمكن القول إن هذه الضارة الجائحة هي التي كشفت عن حقيقة مرة، جعلت الجميع يصدم بواقع مرير، أسبابه مرعبة، وتداعياته أشد رعباً، ولا مجال الى الخوض في جميع تفاصيله لأنه لم يعد خافياً على أحد، نذكر أشدها وقعاً في تداعياته السلبية على الوطن والمواطن، والذي منها التلاعب في منح الجنسية لمن لا يستحقها زوراً وبهتاناً، ومنها سطوة مصاصي دماء البشر (تجار الإقامات) الذين استغلوا عملية اعادة إعمار الكويت والحاجة الى العمالة الوافدة مستعينين ببعض المسؤولين الذين ماتت ضمائرهم، حتى بلغت أعدادهم على مر السنين أرقاماً فلكية لا يقبلها التصديق، ولا يجوز أن نطلق عليها تسمية (عمالة سائبة)، إنما هي كتل بشرية خارجة بأيدينا عن كل نظام وقانون، والله وحده العالم بما أعدت له من أهداف تسيء لهذه الأرض ولأهلها، والتي كشفت عنها الأحداث الأخيرة، فمن أشد تداعيات هذه الكتل البشرية، الاخلال الصارخ بالتركيبة السكانية والى ارباك كبير في الرعاية الصحية وفي التعليم والى ان تطفو على سطح الحياة الاجتماعية ظواهر غريبة من أنواع الجريمة التي لم نصادف مثيلاً لها من قبل، ولا يغيب عن البال بأننا لسنا في المدينة الفاضلة.

وحتى العمالة الوافدة التي تعمل في مؤسسات الدولة المختلفة، فهي تتفوق بثلاثة أضعاف الحاجة الحقيقية لسوق العمل في الكويت، ومن أشد تداعياتها الغريبة، بروز ظاهرة لا يمكن توقعها في الكويت لأسباب عديدة، هي بطالة المواطنين من الشباب وهم بمستويات علمية وفنية عالية!!! كيف؟

وثالثة الأثافي هي جرائم غسل الأموال بحقائق وأحداث وأرقام تفوق الخيال، والتي أدت إلى أن تهتز صورة الكويت عن الصورة التي كانت لسنين طويلة مضت وهي في المقدمة.

في الختام: نحن لا نملك من الحيلة والقوة شيئاً إلا صرخة نداء نطلقها علها تصل.. نقول فيها: أتستحق الكويت ويستحق أهلها الطيبون الذين صانوها منذ ما يقرب من الأربعة قرون هذا الجزاء؟

