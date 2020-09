كارمن سليمان تغني «Over The Moon» بنسختها المصرية

إضاءات

أعلنت شبكة نيتفلكس أن الفنانة كارمن سليمان ستغني النسخة العربية لأغنية طريقي الى النجوم، وهي الأغنية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة القادم فوق القمر، Over The Moon، وعلقت كارمن سليمان «يسعدني التعاون مع «نيتفلكس» في هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشهد حاليا اهتماما كبيرا من «نيتفلكس» بصناعة واتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة».

وأضافت كارمن «لطالما كنت حريصة على المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم «فوق القمر»، من صناعة أحد أساطير الرسوم المتحركة «غلين كين»، أتشوق لمشاهدة الفيلم مع عائلتي ومتابعة مغامرة «فاي فاي» المشوقة لتحقق المستحيل».

وطرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لفيلم الأنيمشن فوق القمر، Over The Moon، باللغة المصرية، حيث يتوفر الفيلم بـ العربية والأنكليزية واللهجة المصرية.

فيلم Over The Moon يدور حول فتاة شابة، وشغوفة بالعلم، التي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لاثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.