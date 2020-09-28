بندر السعيد: «الكيلو 300» يناقش قضية إنسانية

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أعلن الكاتب والمنتج بندر السعيد عن انجاز فيلم «الكيلو 300» الذي يناقش قضية انسانية لم تطرح في أي عمل فني من قبل وذلك في اطار عام كوميدي واكد انها ستكون رسالة سامية وعبر قصة جيدة تمنى ان تنال رضا الجمهور.

وعن ابطال الفيلم المشاركين قال: يشارك كل من الفنان ابراهيم الحربي في ثاني تعاون بيننا بعد مسرحية «البيدار» والفنانة مرام البلوشي أيضا في التعاون الثاني بعد نجاح مسلسل «آل ديسمبر» والفنان عبدالله الخضر والفيلم من اخراج ثامر العسلاوي بمشاركة مجموعة من الوجوه الشابة منهم: محمد الفيلكاوي ومحمد الصراف ويوسف المطر وجاسم البلوشي وهبة العبسي وعبد الرحمن الحميدي الى جانب نخبة من ضيوف الشرف وهم الفنانون يعقوب عبدالله واحمد العونان وعبدالله بهمن وملاك الكويتية.

واضاف ايضا: الفيلم عندما قررنا انتاجه لم نضع في الاعتبار عرضه بدور السينما نظرا لظروف كورونا وتم الاتفاق مع احدى المنصات ولكن لم نوقع رسميا حتى اليوم خاصة ان المنصات الرقمية هي المستقبل حاليا وانها حلت مشكلة في ظل ما نعيشه من ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا.

وشدد السعيد على اتخاذه جميع التدابير الاحترازية خلال البروفات وأيضا عند التصوير من تباعد ومعقمات ووجود طبيب يتابع الحالة الصحية لفريق العمل يوما وان هذه الأجواء ليست غريبة عليه اذ انه صور الحلقات الأخيرة من مسلسل «آل ديسمبر» في نفس الظروف.

اما الفنان عبد الله الخضر فقد تحدث عن مشاركته قائلا: في اللقاء الأول مع المنتج والكاتب بندر السعيد حيث سبق وان تحدثنا عن التعاون في أكثر من عمل ولكن لم تسمح الظروف وكنت أتطلع بالفعل لهذا اللقاء الفني الذي تحقق في «الكيلو 300» ونتطلع لتحقيق النجاح.

وحول دوره في الفيلم قال: شخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور حيث أجسد دور «درويل» وانتهز الفرصة لأعبر عن سعادتي بالتعاون مع الفنان ابراهيم الحربي وثمن الخضر ردود الأفعال حول فيلم «مسج» الذي يعرض حاليا في المملكة العربية السعودية مؤكدا انه سيعرض بالكويت ما ان يعاد فتح دور العرض بالكويت.

اما المخرج ثامر العسلاوي فقد قال: «نتبع أسلوبا جديدا ورؤية سينمائية جديدة وبتكنولوجيا مختلفة على صعيد السينما الخليجية» مؤكدا ان مشاركة نخبة من الفنانين يثري العمل لاسيما وان كلا منهم لديه خبرته.

وكان هناك حديث ايضا للفنان ابراهيم الحربي قائلا: أكن كل التقدير للكاتب والمنتج بندر السعيد الذي شجعني على خوض التجربة وعندما قرأت النص لمست انه يعالج قضية جديدة عن الموضوعات السائدة حاليا في الساحة الخليجية، حيث يستعرض الفيلم قصة حياة انسان يمر بظروف عصيبة ما يتسبب في تغيير كبير بحياته وبعدما كان يرى الواقع بنظرة متشائمة يصبح أكثر تفاؤلا.

اما الفنانة مرام قالت: قصة الفيلم درامية في اطار كوميدي ويقدم رسالة مهمة أتمنى ان تصل للجمهور لاسيما في ظروف كورونا والجميع مضغوط نفسيا واردنا من خلال الفيلم ان نرسل جرعة تفاؤل للجمهور وعلى الرغم من ان العمل كوميدي الا انه يعالج حالة انسانية وانا متحمسة لعرض الفيلم عبر منصة رقمية لاسيما واننا نعيش عصر التكنولوجيا.

