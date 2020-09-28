حلقة من مسلسل «The Third Day» تدوم 12 ساعة في نقل مباشر

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يتسم مسلسل The Third Day (اليوم الثالث) الذي شاركت في انتاجه شبكة اتش بي أو الأميركية بتركيبته التجريبية الجريئة، اذ يتألف من قسمين، يؤدي دور البطولة في كل منهما ممثل مختلف، وتفصل بينهما حلقة خاصة تقوم على نقل حي لمدة 12 ساعة.

وعرض المسلسل في وقت سابق على اتش بي أو في الولايات المتحدة، وايضا على أو سي اس سيتي في فرنسا.

وتدور أحداث مسلسل الرعب القصير والمبني على أحداث حقيقية في جزيرة أوسي الموجودة فعليا في جنوب شرق انكلترا. ويؤدي الممثل جود لو دور سام، وهو رجل أربعيني يعاني مأساة عائلية، تتغير حياته نتيجة انتقاله الى هذه الجزيرة.

ويبقى سام الشخصية الرئيسة في القسم الأول من المسلسل الذي يضم ثلاث حلقات وتدور احداثه في فصل الصيف. أما في القسم الثاني، وفيه أيضا ثلاث حلقات، فتكون الشخصية الرئيسية ناعومي هاريس بدور هيلين، وهي أم عزباء تأتي الى أوسيا للاحتفال بعيد مولد احدى ابنتيها.

في الظاهر، تغيب هيلين كليا عن الحلقات الثلاث الأولى، لكنها محور القسم الثانيالذي تدور أحداثه في فصل الشتاء، في حين أن سام الذي يطغى حضوره على القسم الأول، يختفي في الثاني.

وذهب منتجو المسلسل الى أبعد من ذلك في المنحى التجريبي، اذ أدرجوا حلقة اضافية بين القسمين تدور أحداثها في فصل الخريف.

وستصور هذه الحلقة وتعرض في نقل مباشر في الثالث من أكتوبر المقبل، وستستغرق 12 ساعة من دون توقف، وفق ما كشف المنتجون، وبينهم أيضا سكاي ستوديوز البريطانية.

وأنجز المشروع بالتعاون مع مؤسسة بانشدرانك المسرحية البريطانية المعروفة بابتكاراتها التفاعلية التي تشرك المشاهد في العرض وتضعه في وسطه.

