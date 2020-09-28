هانية توسلي: دوري في «بدون صوت» تحدٍ كبير

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أكدت الفنانة الايرانية هانية توسلي الى ان دورها في فيلم «بدون صوت» بانه كان خاصا ولم تلعب شخصية مثلها من قبل وانها دخلت الى عالم لم تكن تعلم عنه أي شيئا مطلقا فسابقا كانت تظن أنه ليس هناك فرق بين ضعف السمع والصمم ولكن عرفت الآن أنهما مختلفين تماما عن بعضهما. جاء بعد مشاركتها في فيلم «بدون صوت» والتي تؤدي خلاله شخصية «الهام» والفيلم الذي تتردد في اتخاذ قرارها بين الاحساس والعقل فتقع في حيرة بين عقلها وقلبها ولكن مع اختلاف بسيط بينها وبين بقية النساء وهي انها صماء والفيلم من الافلام القليلة التي تطرقت الى مشاكل الصم. وقالت في تصريح لها لجهات اعلامية: نعم الدور كان تحديا حقيقيا وكبيرا وأول تحدٍ لي كان تعاوني مع الأشخاص الذين علموني لغة الاشارة والذي استغرق شهرا كاملا حتى تعلمت لغة الاشارة الى حد ما كان صعبا جدا بالنسبة لي وبالطبع ممتع لأن الممثل يحب أن يؤدي أدوارا صعبة والتحدي الثاني بالنسبة لي هو أن أسيطر على صوتي حتى اتمكن من أن امتلك صوت شخص أصم.