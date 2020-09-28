نجمة الأوبرا الروسية آنا نتريكو في المستشفى لإصابتها بـ «كورونا»

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أعلنت نجمة الأوبرا الروسية آنا نتريكو، يوم الخميس، أنها أدخلت المستشفى لاصابتها بفيروس كورونا الجديد، بعد أيام من مشاركتها في حفلة اعادة فتح مسرح «بولشوي» في موسكو. ويأتي اعلان السوبرانو الشهيرة عن اصابتها في وقت واجه المسرحان الروسيان الرئيسان، وهما «بولشوي» في موسكو و«مارلينسكي» في سانت بطرسبورغ، اصابات بالفيروس بعد وقت قصير من اعادة فتحهما، ما أثار مخاوف على صحة الفنانين. وكتبت نتريكو (48 عاما) على «تويتر» أنها «في المستشفى منذ خمسة أيام»، مضيفة: «سأبدأ قريبا بالتماثل للشفاء». وأضافت نتريكو التي تعتبر من أهم مغنيات الأوبرا راهنا: «دخلت المستشفى في الوقت المناسب، وهم يساعدونني. كل شيء سيجري على ما يرام»، مؤكدة أنها عزلت نفسها منذ أن بدأت تظهر عليها العوارض. وكشفت نتريكو أن زوجها، التينور الأذربيجاني يوسف ايفازوف الذي كان يشاركها الغناء في حفلة «دون كارلوس» الأوبرالية خلال افتتاح «بولشوي» وخضع بدوره لفحص أظهر أن لديه أجساما مضادة، ما يعني أنه سبق أن أصيب بالعدوى. واضطر مسرح «بولشوي» الذي أعاد فتح أبوابه، بعد اقفال استمر نحو ستة أشهر، الى الغاء العرض الثالث من «أوبرا فيردي» التي كان من المقرر أن يقام في 10 سبتمبر، بسبب اصابة أحد المغنين. وكان نحو 30 من أعضاء فرقة مسرح «مارلينسكي» في سان بطرسبورغ، معظمهم من الراقصين، أصيبوا أيضا بالفيروس، ما دفع المسرح الى تأجيل بعض العروض.