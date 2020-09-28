السيسي: راهنت على وعي الشعب وكسبت الرهان

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان الدعوات الى المشاركة في مظاهرات احتجاجية خلال الأيام الماضية غرضها «التدمير وليس التغيير»، مشيرا الى انه راهن على وعي الشعب المصري وكسب الرهان.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الجديدة بمنطقة مسطر شمالي القاهرة، أمس انه لا توجد دولة تقوم على منهج ديني حقيقي اساسه التخريب والعنف.

وأوضح ان تلك الدعوات والأفعال «مترضيش ربنا «، لافتا الى ان اصحابها يدعون لتزييف الوعي وتخريب الدول.

واعتبر الرئيس المصري انهم يصرون على انتهاك استقرار الشعوب، وتخريبها، وتحويل الأطفال الى ارهابيين يعملون في ليبيا. وتابع السيسي: وتابع: «رهاني على الناس.. والحمد لله رب العالمين.. خلال السنوات الماضية كان الرهان كسبان». وقال الرئيس المصري، ان القوى التي تتربص بالدول تحت دعاوى دينية لا يمكن ان تقوم لها قائمة «طالما انها تتخذ الدين ستارا لأهدافها التي لا تخرج ابدا عن هدف تدمير الدول. وشدد السيسي على ضرورة الانتباه الى محاولات تدمير الدولة المصرية التي نجت بفضل ايجابية ووعي شعبها، في الوقت الذى سقطت فيه العديد من الدول فى المنطقة العربية، بعدما نالت منها الدعاوى المغرضة المتسترة بالدين.

وقال الرئيس المصري ان دولا (لم يسمها) تجاوزت خسائرها جراء تعرضها للتخريب اكثر من 400 مليار دولار، مشيرا الى ان هذه الخسائر ليست للتطوير او الاضافة ولكنها، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، تقديرا للخسائر التى ترتبت على الدعاوى المرضة المغلفة بدعاوى التغيير ولكنها ادت الى التخريب. وتوجه السيسي بالشكر لجموع الشعب المصري، لعدم استجابتهم لدعاوي المتربصين بالبلاد.

وقال ان الشعب المصري اثبت ويثبت دوما على انه يتمتع بوعي كبير، وأنه يراهن دوما على ايجابية وتفاعل الشعب مع قضاياه الوطنية. ونوه السيسي الى ان خطة تطوير الدولة المصرية الجاري تنفيذها حاليا، ينفق عليها مخصصات مالية كبيرة، منوها الى ان الجانب الأكبر من مشروعات ومخصصات التطوير تنفق لعلاج عدم الاهتمام بالنية التحتية والخدمية طوال عدة عقود. وأكد الرئيس المصري سعي بكل قوة لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية، لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات والتدفق السياحي. وبشأن مستوى الأداء الحكومي، قال السيسي ان اداءها خلال الفترة المالية، خاصة خلال فترة انتشار وباء «كورونا»، كانت محل تقدير من العديد من الجهات الدولية المعنية بمتابعة الأداء الاقتصادي للدول.

وطالب السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من وضع الترتيبات الجديدة لعمليات البناء داخل المدن على مستوى البلاد، بما يسهم فى عودة نشاط قطاع البناء الذى تأثر نتيجة قرار وقف اصدار تراخيص البناء لحين اصدار القرارات التنظيمية الجديدة التى تستهدف القضاء على فوضى البناء والعشوائيات.

