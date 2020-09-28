منازل وتعويضات عادلة لمتضرري «الإزالات»

عربيات ودوليات

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تعويض اصحاب المنازل التي تُزال من اجل المنفعة العامة، وقال خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول بمسطرد قرب القاهرة امس: «اوعوا تتصورا نعمل حاجة ونزيل ونسيب الناس، بنودي الناس في مناطق تليق بيهم.. اي ازالة علشان المنفعة العامة مبتكونش على حساب الناس».

وأضاف: «علشان محدش يحاول يشتغل على الناس ويقولك هيودوكوا فين؟، اي ساكن في بيت يتم ازالته بيروح مكان محترم وأكثر تطورا وبنعوض اصحاب الأملاك». وأشار الرئيس الى وجود مجموعة من الناس كل هدفها التشكيك في المشروعات التي تتم وبث الشائعات والفتن بين المواطنين، وتابع: «فيه ناس موجودة وكل هدفها التشكيك ويخوفوكم بيصطادوا في المياه العكرة.. لما تحركنا وبدأنا في خطة شرق العاصمة بالكامل قالوا بيعمل لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر.. مفيش كلام من ده فيه حاجة لصالح الناس».

