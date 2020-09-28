الأمم المتحدة: اتفاق الأسرى في اليمن إنجاز مهم للغاية

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الأمم المتحدة - الوكالات: اتفق طرفا النزاع في اليمن على تبادل 1081 اسيرا، حسب ما اعلن وسيط الأمم المتحدة، امس بعد اسبوع من المحادثات في سويسرا.

وأثنى مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، متحدثا الى الصحافيين على «انجاز مهم للغاية»، موضحا ان الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا «للتفاوض بشأن عمليات اطلاق سراح جديدة». وأضاف غريفيث «نهدف للبناء على الاتفاق من اجل التفاوض على المسائل الأخرى لاحلال السلام في اليمن» مؤكدا في الوقت ذاته انه «يجب التحرك بسرعة للمضي قدما لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى».

وعبر غريفيث عن تطلعه «لمزيد من التقدم في ملف تبادل الأسرى في اليمن واحلال السلام الدائم في اليمن عبر دعم كل الأطراف».

وكان من المتوقع الاتفاق على تبادل 1420 اسيرا من بينهم شقيق هادي العميد ناصر منصور هادي لكن المبعوث الأممي اعلن عن 1080 اسيرا فقط.

من جهته اكد المدير الاقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، في المؤتمر الصحافي ان «الاتفاق على تبادل الأسرى يدفع باتجاه ارساء الثقة بين الأطراف».

ووافق الجانبان في محادثات السويد في ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 الف اسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

وفي حال نُفذت عملية التبادل التي تم الاتفاق حولها في سويسرا، فستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي في منتصف 2014 وتدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعما للحكومة الشرعية.

وقال عضو في الوفد الحكومي مشترطا عدم الكشف عن هويته انه تم التوصل «الى اتفاق لتبادل 1081 اسير بين الطرفين، 681 من الحوثيين و400 من الحكومة». وذكر ان من بين المفرج عنهم «15 سعوديا وأربعة سودانيين» هم اسرى لدى الحوثيين، مضيفا انه تقرر «تأجيل الافراج» عن شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وتابع انه يجب ان «يتم التنفيذ خلال مدة اقصاها اسبوعين». ومحادثات سويسرا هي الأولى في بلد اوروبي منذ مفاوضات السويد.

