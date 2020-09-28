إنذار أميركي أخير للعراق بـ«إغلاق السفارة»

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واشنطن - بغداد - الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من اقدام بلاده على اغلاق سفارتها في العاصمة العراقية، بغداد حال استمرار الميليشيات الدعومة من ايران باستهدافها، وذلك في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس العراقي برهم صالح، الأحد الماضي، حسبما ذكر مصدر رفيع في الحكومة العراقية لشبكة «CNN» الاميركية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية ان بومبيو وجه تحذيرا اخيرا للحكومة العراقية كي تتخذ خطوات جدية لوقف الاعتداءات على المجمع الأميركي في بغداد. وأتت الأنباء حول تحذير وزير الخارجية الأميركي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الى ايران والتي تستمر يومين، وفقا لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا».

والتقى حسين الرئيس الايراني، حسن روحاني، السبت، وقال الثاني اثناء اللقاء ان ايران «تعتبر الوجود القوات المسلحة الأميركية عاملا مزعزعا لأمن واستقرار المنطقة»، وفقا لـ«ارنا».

وأضاف روحاني قائلا «لقد دعمنا دائما الشعب العراقي والحكومة الشرعية في اوقات مختلفة، وأبرز مثال على ذلك كان مساعدة الشعب العراقي والحكومة خلال الهجمات الارهابية التي شنها داعش في ارجاء البلاد»، حسبما نقلت الوكالة الرسمية.

وقالت الخارجية الأميركية للتعليق انها لا تعلق على «المحادثات الخاصة» التي تجمع بومبيو بقادة دول اخرى وقال المتحدث باسمها «لقد اعلنا موقفنا من قبل: اطلاق المجموعات المدعومة من ايران صواريخ على سفارتنا خطير ليس فقط على الحكومة العراقية بل على البعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان ما كانت تعرف بالمنطقة الدولية والمناطق المحيطة بها».

وتابع المتحدث قائلا «في الوقت الذي تعمل فيه اميركا على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة يبقى الوجود غير القانوني للميليشيات المدعومة من ايران العامل الأوحد والأكبر لتقويض جهود الاستثمار في العراق».

على صعيد اخر اكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ان حكومته تحترم العشائر، مشددا على عدم وجود اي استهداف لها من قبل الدولة. وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، قد عقد اجتماعا لمناقشة المستجدات الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية، وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالاضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية. ونوه الكاظمي الى ان الحكومة تحترم العشائر العراقية، مبينا ان «ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات امنية، انما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد اي استهداف لعشائرنا».

وتأتي تصريحات الكاظمي، عقب الحملة الأمنية التي اطلقها لاستعادة الناشط المختطف سجاد العراقيحيث باءت بالفشل محاولة اقتحام جهاز مكافحة الارهاب، لمنزل شيخ عشيرة «العساكرة» كاظم آل شبرم في مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار).

