البرلمان العراقي يفشل في تحقيق نصاب جلسة الدوائر الانتخابية

عربيات ودوليات

اختل النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي المخصصة للتصويت على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد خروج نواب كتلتي «الفتح» و«القانون» وبعض الكتل الكردية من الجلسة. وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان رئاسة المجلس جاهزة لعرض صيغة القانون بأي وقت، داعيا القوى السياسية لتغليب للمصلحة الوطنية.. كما اعلن انه تلقى طلبا لتأجيل جلسة التصويت.

يأتي هذا فيما اتهم تحالف «سائرون» أخيراً كتلاً بمحاولة ارجاع قانون الانتخابات الى الدائرة الواحدة. وأكد انه لن يعرقل تمرير القانون، لكنه شدد على ضرورة المضي به ضمن الدوائر المتعددة.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر امام اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في السادس من يونيو المقبل.

وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال انه يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.

