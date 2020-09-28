شمخاني: عقوبة مقتل سليماني إخراج أميركا من العراق!

عربيات ودوليات

طهران - بغداد- الوكالات: قال امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، امس، ان الحد الأدنى من العقوبة بحق من يقف وراء جريمة مقتل قاسم سليماني هي خروج الأميركيين من المنطقة خاصة العراق. ودعا شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين «الحكومة العراقية لمتابعة جريمة الاغتيال اللئيمة التي قامت بها اميركا ضد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس». وأضاف شمخاني، ان «المشروع الصهيوني الجاري حاليا لتطبيع العلاقات مع بعض دول المنطقة بضغط من اميركا والذي لا يهدف سوى للهيمنة الكاملة على المنطقة». وأشار الى ان «هذه العملية التي تعد خيانة كبرى وانتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني ستؤدي الى تصعيد عدم الاستقرار واثارة الخلافات بين دول المنطقة كما ستعرض وجود الدول المساومة لأخطار جادة». وفي بغداد، استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد امس وفدا عسكريا ايرانيا. ورأس الوفد الايراني الجنرال قدير نظامي نائب رئيس هيئة الأركان الايرانية للشؤون الدولية.