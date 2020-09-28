حرب «مباغتة» تندلع بعنف بين أرمينيا وأذربيجان

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يريفان- باكو - الوكالات: أسفرت مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين في منطقة ناغورنو كاراباخ امس عن مقتل مدنيين من الجانبين، وفق ما افادت باكو ومسؤولون انفصاليون بينما اتهم كل طرف الآخر ببدء الأعمال العدائية. وشنت اذربيجان امس حملة قصف على منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية على ما افاد الانفصاليون الأرمينيون الذي اعلنوا اسقاط مروحيتين عسكريتين تابعتين للجيش الأذربيجاني. وزادت اسوأ اشتباكات منذ العام 2016 احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق بين اذربيجان وأرمينيا اللتين انخرطتا على مدى عقود في نزاع للسيطرة على ناغورنو كاراباخ.

وأكدت رئاسة منطقة ناغورنو كاراباخ ان الجيش الأذربيجاني بدأ صباح امس قصف خط التماس بين الطرفين وأهدافا مدنية بما في ذلك عاصمة المنطقة ستيباناكرت (خانكندي بحسب تسميته الأذربيجانية). وأعلنت وزارة الدفاع التابعة للانفصاليين ان قواتها اسقطت مروحتين اذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيّرة.

وأفادت وزارة الدفاع في اذربيجان انها اطلقت «عملية مضادة لكبح انشطة القتال الأرمينية وضمان سلامة السكان» وأفادت الرئاسة الأذربيجانية ان «هناك تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين» بينما اشار امين المظالم في ناغورنو كاراباخ الى سقوط «ضحايا مدنيين» من سكان المنطقة. وأعلنت الحكومة الأرمينية حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب احداث قرة باغ. وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عبر صفحته على موقع فيسبوك امس «يتم الاعلان عن حالة الحرب والتعبئة العامة بقرار من حكومة جمهورية ارمينيا. وسيسري القرار بعد نشره رسمياً». وأضاف، «انني ادعو الجنود المعينين في القوات الى المثول امام مفوضياتهم العسكرية في المناطق». واضاف «فلنقف بحزم خلف دولتنا وجيشنا... وسننتصر»

في المقابل قال الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، ان الجيش الأذربيجاني يقوم بقصف منشآت عسكرية في ارمينيا. وأضاف في خطاب متلفز، حول تفاقم الوضع على خط التماس في ناغورنو كاراباخ «قامت القوات المسلحة الأرمنية، مستخدمة مختلف انواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني والعديد من المراكز السكنية في مناطق مختلفة. ونتيجة للقصف وقعت اصابات في صفوف السكان المدنيين وبين العسكريين... ويقوم الجيش الأذربيجاني بضرب مواقع عسكرية ارمنية في الوقت الراهن». وأعلن الجيش الأذربيجاني، ظهرا ان قواته سيطرت على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في الاقليم

وانتزع الانفصاليون الأرمينيون ناغورنو كاراباخ من باكو في حرب في التسعينيات اودت بـ30 الف شخص. وجمّدت المحادثات لحل نزاع ناغورنو كاراباخ ، الذي يعد بين اسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، منذ اتفاق لوقف اطلاق النار ابرم سنة 1994. وانخرطت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة في الجهود الرامية لاحلال السلام وعرفت بـ«مجموعة مينسك»، لكن آخر محاولة تذكر للتوصل الى اتفاق سلام انهارت في 2010. واستثمرت اذربيجان الغنية بالطاقة بشكل كبير في جيشها وتعهّدت مرارا باستعادة ناغورنو كاراباخ بالقوة.

وأفادت ارمينيا بدورها انها ستدافع عن المنطقة التي اعلنت استقلالها لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على يريفان.

