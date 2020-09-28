تركيا تؤكد «دعمها المطلق» لأذربيجان وموسكو تدعو إلى وقف إطلاق النار

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أنقرة - موسكو - الوكالات: اعلنت وزارة الخارجية التركية دعمها المطلق لأذربيجان واستعدادها للوقوف الى جانبها، وذلك على خلفية التوتر، الذي تجدد امس وتبادل اطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمنية. ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالين، ما وصفه بالاعتداء الأرمني الأخير على اذربيجان، وعبر عن تأييد انقرة لباكو في ظل هذه الظروف.

وكتب قالين عبر «تويتر» امس ان «أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية اخلت مرة اخرى بوقف اطلاق النار، وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام». ودعا المجتمع الدولي الى «أن يوقف فورا هذا الاستفزاز الخطير»، مشيرا الى ان «تركيا تقف الى جانب اذربيجان وتؤكد دعمها الكامل لها». كذلك قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى سنتوب، ان «أرمينيا دولة ارهابية لا تهدد امن اذربيجان فقط بل المنطقة بأكملها».

وفي موسكو اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حديثه مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان عن قلقه ازاء الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ان لافروف، اعرب عن قلقه الشديد ازاء استمرار الأعمال العدائية واسعة النطاق على خط التماس والمعلومات الواردة حول سقوط قتلى وجرحى. وأضافت الوزارة «جرى التأكيد على ضرورة وقف اطلاق النار في اسرع وقت. وأشير الى ان روسيا الى جانب الرؤساء المشاركين الآخرين في «مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا، ستواصل بذل جهود الوساطة الهادفة الى استقرار الوضع».

كما تحدثت بيان وزارة الخارجية الروسية، عن التحضير لمحادثة بين لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني.

