«داعش» يستفيق في لبنان.. مقتل جنديين بهجوم إرهابي

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بيروت - الوكالات: قتل جنديان لبنانيان في هجوم شنه مسلحون شمالي البلاد. بسب ما ورد في بيان للجيش اللبناني اشار ايضا الى ان احد المسلحين ايضا قتل في الهجوم.

وجاء في البيان ان «ارهابيين اطلقا النار من سيارة على موقع للجيش في محلة عرمان - المنية فقتلا اثنين من الجنود بينما قتل احد المهاجمين ولاذ مسلح آخر بالفرار». وتعرضت النقطة العسكرية لهجوم ارهابي ما دفع العناصر للرد على مصدر النيران بالمثل، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية للانباء.

وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من الجيش اللبناني بالاضافة الى مصرع احد المهاجمين في حين فر بقية الارهابيين الى منطقة مجهولة، وفقا للوكالة. وذكر بيان الجيش انه يلاحق الارهابيين لتحديد مكانهم وأكد ان الكشف عن ملابسات الحادثة جار، وفقا للبيان.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من اعلان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى اديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة ما يجعل المستقبل مجهولا بالنسبة لهذا البلد.

وكان الجيش يقوم بتعقب خلية قتلت اربعة جنود وثلاثة اشخاص آخرين. وقالت مصادر الجيش اللبناني الجمعة انه القى القبض على احد المشتبه بهم بقتل الجنود الأربعة في منطقة زغرتا جنوب طرابلس.

وفي حادث منفصل قتلت قوات الأمن مسلحين في تبادل عنيف لاطلاق النار، وجرح ثلاثة من عناصر الأمن في الاشتباك الذي وقع حينما هاجمت قوات الأمن منزلا في وادي خالد حيث تحصنت المجموعة التي كان يشتبه بنيتها شن هجمات.

وأفادت مصادر بان المسلحين على صلة بمجموعة خالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق من الشهر الحالي في اشتباك مع قوى الأمن. وقد ذكر في وقت سابق ان التلاوي ينتمي الى تنظيم «داعش» وكان قائدا لخلية مسؤولة عن قتل ثلاثة اشخاص شمالي لبنان في شهر اغسطس.

