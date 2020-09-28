بايدن يشبه ترامب بـ«وزير الدعاية النازي»!

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واشنطن - الوكالات: توقع المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن ان يطلق الرئيس دونالد ترامب «الأكاذيب» وأن يهاجمه شخصيا في المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما يوم الثلاثاء، مشبها المرشح الجمهوري بوزير الدعاية النازي جوزف غوبلز.

وأقر نائب الرئيس الأميركي السابق في مقابلة بثتها قناة «ام اس ان بي سي» (MSNBC News) بأن «الأمر سيكون صعبا». وأضاف متحدثا عن الرئيس الجمهوري «أتوقع هجمات مباشرة، ستكون بغالبيتها شخصية، هذا كل ما يجيد فعله».

ويتواجه بايدن المخضرم بالسياسة الأميركية والبالغ من العمر 77 عاما، للمرة الأولى مباشرة مع الرئيس الذي تعهد المرشح الديموقراطي بهزيمته في نهاية منافسة رفع فيها شعار تخليص البلاد من دونالد ترامب.

وسيتواجهان في مناظرتين اخريين ايضا قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل. مع ذلك، يخشى بعض مؤيدي بايدن الذي كان عرضة في السابق للهفوات الا يتمكن خلال هذه المناظرات من مقارعة الملياردير الجمهوري الذي يتسم اداؤه في المناظرات بالعدائية.

وقال بايدن ان ترامب «لايعرف كيف يناقش الحقائق. ليس ذكيا الى هذه الدرجة»، معتبرا انه «لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية او السياسة الداخلية. هو غير ملم بالتفاصيل». ولذلك رأى بايدن ان ترامب سيستهدفه خصوصا «بهجمات شخصية وأكاذيب».

وغالبا ما ينتقد ترامب قلة نشاط خصمه، ويلقبه بـ»جو النعسان»، وكأنه يسخر من تقدمه في السن. وقال بايدن ان ترامب «يشبه نوعا ما غوبلز»،مضيفا «ان كذبت طويلا، ورددت الكذبة مرارا وتكرارا، تصبح (الكذبة) معلومات عامة».

وأضاف «يعرف الناس ان الرئيس كاذب» مضيفا «لن يكون الأمر مفاجئا لذا انا مستعد للذهاب لأشرح لماذا اعتقد انه فشل، ولماذا اعتقد ان مقترحاتي ستساعد الأميركيين والاقتصاد الأميركي وستعزز امننا على الساحة الدولية».

في تطور آخر انتقد المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن وآخرون في حزبه، اختيار الرئيس دونالد ترامب القاضية المحافظة ايمي كوني باريت للمحكمة العليا وركزوا بشكل خاص على التهديد الذي قالوا انها ستشكله على الرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وأشار بايدن الى انه في الوقت الذي تسعى فيه ادارة ترامب الى اسقاط برنامج الرعاية الصحية «أوباما كير» في قضية من المقرر ان تنظرها المحكمة العليا في 10 نوفمبر فان لدى باريت سجلا من انتقاد حكم محوري اصدره رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في 2012، للحفاظ على القانون المعروف رسميا باسم قانون الرعاية الميسرة.

ودعا بايدن الذي يسعى للفوز على ترامب الجمهوري في انتخابات 3 نوفمبر مجلس الشيوخ الى عدم اتخاذ اجراء بشأن المنصب الشاغر في المحكمة، والذي خلا بوفاة القاضية الليبرالية روث بادر غينسبيرغ، الا بعد الانتخابات الرئاسية، وترك هذا الأمر للفائز فيها.

وقال ان «دستور الولايات المتحدة يستهدف منح الناخبين فرصة لسماع اصواتهم بشأن من يخدم في المحكمة.. لقد حان الوقت الآن ويجب سماع صوتهم».

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في مرشح الرئيس باراك اوباما للمحكمة العليا عام 2016، قائلين ان الفائز في انتخابات ذلك العام هو الذي يجب ان يختاره. وقد اختار ترامب استبدال غينسبيرغ المدافعة عن المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا الليبرالية، والتي توفيت في 18 سبتمبر الجاري عن 87 عاما بقاضية على النقيض منها في عدة نواح، واذا تم التصديق على تعيينها فان ذلك سيعطي المحافظين اغلبية في المحكمة بواقع 6 مقابل 3.

