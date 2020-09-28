الحريري: لست مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة

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بيروت - الوكالات: أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، انه غير مرشح لتشكيل حكومة جديدة، عقب اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب عن التكليف. وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، امس «عطفا على ما يتم تداوله اعلاميا، يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري انه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، الا انه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمسهل لكل ما من شأنه انجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان». واعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى اديب، عن تشكيل الحكومة الجديدة، عازيا السبب الى غياب التوافق الداخلي وعدم استجابة القوى السياسية لشروطه، ولا سيما شرط ان تكون الحكومة غير سياسية. وكان الرئيس اللبناني كلف اديب، الذي يشغل منصب سفير لبنان في المانيا، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 اغسطس الماضي، وذلك على اثر استقالة حكومة حسان دياب غداة الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الماضي. وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية فقد وقبل عون استقالة اديب وأنه سيتخذ الاجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.