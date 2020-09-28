ريال نفذ بالـ «فار»

دوليه

نجا ريال مدريد حامل اللقب من خسارة كانت وشيكة وحول تأخره امام مضيفه ريال بيتيس 1-2 إلى فوز صعب 3-2، أول من امس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الاسباني.

وسجّل الجزائري عيسى مندي (35) والبرتغالي وليام كارفالو (37) هدفي صاحب الأرض، والأورغوياني فيديريكو فالفيردي (14) والبرازيلي ايميرسون (48 خطأ في مرمى فريقه) وسيرخيو راموس (82 من ركلة جزاء) أهداف ريال.

وهو الفوز الأول للفريق الملكي في الموسم الجديد بعدما كان استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع ريال سوسييداد الأسبوع الماضي، علما أنه تم تأجيل مباراته الافتتاحية ضد خيتافي من أجل منح لاعبيه المزيد من الراحة بعد مشاركتهم في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وغاب البلجيكي ادين هازار عن تشكيلة ريال مدريد على الرغم من استئنافه التدريبات، لكن يبدو ان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان فضل اراحته لاسبوع جديد للتأكد من جاهزيته بشكل كامل خوفا من تجدد اصابته.

وكان زيدان اكد الجمعة انه لن يشرك نجم تشلسي الانكليزي السابق قبل التأكد من انه حاضر «ان كل ما نريده أن يكون بحالة جيدة»، موضحا أن الأمر «مسألة وقت» قبل العودة لتشكيلة الفريق.

وافتتح ريال مدريد التسجيل بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيمة الى فالفيردي الموجود داخل منطقة الجزاء، فعكسها الأخير الى الزاوية البعيدة عن الحارس جويل روبليس (14).

وأصبح الفرنسي ثالثا على لائحة اللاعبين اصحاب التمريرات الحاسمة، برصيد 82 تمريرة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة (183) وخواكين سانشيس لاعب ريال بيتيس (89). ومرر سيرجيو كاناليس الكرة عرضية الى داخل منطقة الجزاء على رأس مندي فارتقى لها عاليا وحولها برأسه بعيدا عن متناول كورتوا (35). وبعد أقل من دقيقتين، مرر الفرنسي نبيل فقير الكرة عرضية الى كارفالو فبادرها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين كورتوا الذي ارتمى باتجاهها لكن دون جدوى (37).

وجاءت بداية الشوط الثاني مثالية لريال مدريد بعدما أدرك التعادل بمساعدة من المدافع ايمرسون الذي حاول ابعاد الكرة قبل وصولها لبنزيمة، فسددها في مرماه (48). وادت العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في أيه آر) الى طرد ايمرسون لاعاقته الصربي لوكا يوفيتش على حدود منطقة الجزاء كونه كان آخر مدافع (67).

واحتسب الحكم ريكاردو دي بورغوس ركلة جزاء للـ«ميرينغيس» بعد العودة للفيديو اثر لمسة يد على مارك بارترا، ترجمها راموس قائد الفريق الى هدف التقدم (82).

وأصبح راموس ثالث لاعب في تاريخ «لا ليغا» يسجل في 17 موسما متتاليا، بعد لاعب أتلتيكو مدريد أغوستين غاينزا (19 موسما بين 1940 و1959)، ولاعب ريال مدريد السابق كارلو ألونسو (17 موسما بين 1971 و1988). وفاز ريال سوسييداد بثلاثية نظيفة على التشي.

وتناوب كل من كريستيان بورتوغيس (55)، البلجيكي عدنان يانوزاي (77)، وروبرتو بيريز (90+4) على تسجيل أهداف سوسييداد في مرمى العائد الى الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ 2015. وارتقى سوسييداد الى المركز الثالث على لائحة الترتيب بخمس نقاط من فوزين وتعادل، فيما يتذيل التشي الترتيب بدون اب نقطة بعد ثلاث خسارات.

وسقط فالنسيا في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه هويسكا الوافد الجديد أيضا الى «لا ليغا».

افتتح الدنماركي دانيال فاس التسجيل لفالنسيا (38)، فيما أدرك اليوناني ديميتريوس سيوفاس (63) التعادل لهويسكا. ورفع فالنسيا رصيده الى اربع نقاط في المركز الرابع، مقابل نقطتين لهويسكا الذي بات عاشرا. كما تعادل ألافيس مع ضيفه خيتافي سلبا.

