ليفربول يستقبل أرسنال

دوليه

سيكون ملعب «انفيلد» الخاص بنادي ليفربول حامل اللقب مسرحا لاول اختبار حقيقي لصاحبه هذا الموسم عندما يستقبل ارسنال الطموح اليوم في ابرز مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي التي شهدت انتصارا دراماتيكيا لمان يونايتد على برايتون 3-2، وتعادل صعب لتشلسي مع وست بروميتش 3-3 أول من أمس.

ويأمل ارسنال في فرض افضليته على ليفربول للمرة الثالثة تواليا، لان فريق شمال لندن تغلب على منافسه اواخر الموسم الماضي في الدوري المحلي 2-1 بعد ان كان ليفربول ضمن اللقب، قبل ان يهزمه بركلات الترجيح في مسابقة درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم الكروي في انكلترا. كما ان ارسنال يريد البناء على فوزيه على فولهام 3-0 وعلى وست هام 2-1 في المرحلتين الاوليتين بالاضافة الى انتصار ثمين خارج ملعبه على ليستر سيتي 2-0 في كأس الرابطة منتصف الاسبوع، ليضرب موعدا مع ليفربول بالذات على ملعب انفيلد ايضا الاسبوع المقبل في الدور الرابع. في المقابل، استهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوزين على ليدز يونايتد 4-3 الصاعد الى الدرجة الممتازة هذا الموسم، وعلى تشلسي 2-0 في عقر دار الاخير ملعب ستامفورد بريدج.

وتفادى تشلسي تأخره بالنتيجة 3-0، أمام مستضيفه وست بروميتش البيون وخطف تعادلاً في الرمق الأخير 3-3. ويصح القول أن البلوز نجوا من خسارة كارثية، فقد تقدم صاحب الضيافة بشكل سريع عن طريق الايرلندي كالوم روبنسون (4 و25)، ليضيف كايلي بارتلي الهدف الثالث (27). وقلص مايسون ماونت (55) وكالوم هودسون-اودوي (70) النتيجة، قبل أن يخطف تامي ابراهام التعادل (90+3).

ويتحمل خط الدفاع مسؤولية الأهداف التي تلقاها مرمى الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلفريدو كاباييرو الذي حل بدلاً من الأساسي الاسباني كيبا اريسابالاغا في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد بسبب الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها، ما دفع الـ«بلوز» للتعاقد مع الحارس السنغالي ادوار مندي من رين الفرنسي الخميس. وصار رصيد البلوز 4 نقاط في المركز السادس، أما وست بروميتش فهي نقطته الوحيدة في المركز الخامس عشر. من جهته عاد ساوثمبتون بالفوز 1-0 من أرض بيرنلي سجل الهدف الوحيد داني انجز في الدقيقة 5.وهذا الفوز الأول لساوثهامتون فصار رصيده 3 نقاط في المركز الخامس عشر. مقابل بقاء رصيد بيرنلي بدون أي نقاط.

