أتالانتا يعلن عن نفسه وإنتر يفوز بصعوبة

دوليه

أعلن أتالانتا عن نفسه بقوة منذ البداية، بعدما خرج منتصرا من مباراته الأولى للموسم الجديد من الدوري الايطالي بفوز مستحق خارج ملعبه على تورينو 4-2 أول من امس في المرحلة الثانية، فيما بدأ انتر وصيف الموسم الماضي حلمه باحراز اللقب الأول منذ 2010 بفوز صعب قاتل على فيورنتينا 4-3. وكانت بداية المباراة ضد تورينو واعدة بالنسبة لممثل مدينة برغامو الذي أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الثالث مع رقم قياسي شخصي من النقاط (78) والأهداف المسجلة (98) والانتصارات (23)، اذ تخطى تورينو وحصد النقاط الثلاث الأولى عن جدارة حتى وان لم تكن النتيجة قريبة بأي شكل من الأشكال لفوزه الساحق في آخر مواجهة بين الفريقين بسباعية نظيفة على نفس الملعب في 25 يناير الماضي.

وخلافا لأتالانتا الذي كان فارضا هيمنته على مباراته وتورينو، بدا انتر في طريقه لخسارة مباراته الأولى للموسم بعد أن كان متخلفا على أرضه أمام فيورنتينا حتى الدقائق الثلاث الأخيرة.

الا أن فريق المدرب أنتونيو كونتي الذي أشرك في اللقاء العديد من لاعبيه الجدد مثل الصربي ألكسندر كولاروف والتشيلي أرتورو فيدال والمغربي أشرف حكيمي (نزلا في الشوط الثاني)، لم يستسلم ونجح في قلب الطاولة بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو والمدافع دانيلو دامبروزيو.

