أوغسبورغ أسقط دورتموند

دوليه

حقق أوغسبورغ أولى مفاجآت الموسم الجديد من الدوري الألماني، وذلك باسقاطه ضيفه بوروسيا دورتموند بالفوز عليه 2-0، فيما اكتفى لايبزيغ بنقطة التعادل مع مضيفه باير ليفركوزن 1-1 اول من أمس في المرحلة الثانية.

وبعد أن استهل الموسم بفوز عريض على ضيفه القوي بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، بدا دورتموند مرشحاً مجدداً لمحاولة ازاحة بايرن ميونيخ عن العرش الذي تربع عليه الأخير في المواسم الثمانية الماضية. لكن أوغسبورغ الذي كان قريباً من الهبوط الموسم المنصرم، أكد لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أنّ الأمور لن تكون سهلة وعليه القتال بشراسة لاقتناص اللقب. وبدا الفريقان في طريقهما لانهاء الشوط الأول من دون أهداف، لكن أوغسبورغ خطف التقدم في الدقيقة 40 بكرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي اثر ركلة حرة نفذها دانيال كاليغيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني، بعد تمريرة بينية من فلوريان نييدرلخنر (54). ورغم محاولات الضيوف في الدقائق المتبقية من المباراة، بقيت النتيجة على حالها ليحقق فولفسبورغ فوزه الثاني توالياً، فيما تلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره بعد غد في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ، الفائز هذا العام برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، والذي بدأ مشواره في الـ«بوندسيلغا» بفوز ساحق على شالكه 8-0.

