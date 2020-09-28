رين واصل انطلاقته القوية

دوليه

واصل رين بدايته الرائعة للموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وذلك بتحقيقه فوزا رابعا تواليا وجاء بنتيجة 2-0 على حساب سانت اتيان في ملعب الأخير للمرة الأولى منذ 2011 أول من امس في المرحلة الخامسة. ويدين رين بفوزه الأول في معقل سانت اتيان منذ أن تغلب عليه 2-1 في 15 مايو 2011، الى المغربي نايف أكرد الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية اثر ركلة ركنية نفذها بنجامان بوريغو (33)، وسيرو غيراسي الذي عزز بالثاني بعد عرضية من رومان ديل كاستيو (54)، وذلك بعد هدف ملغى عبر «في أيه آر» لأصحاب الأرض بداعي التسلل على أرنو نوردان (47). ورفع رين رصيده الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ليل، فيما تراجع سانت اتيان الى المركز الثالث مؤقتا بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط بتلقيه هزيمته الأولى للموسم. وكان هناك امكانية أن يجد رين نفسه على المسافة ذاتها من مرسيليا وصيف البطل لو نجح الأخير في الفوز على ضيفه متز، لكنه كان في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية له هذا الموسم بعدما تخلف بهدف سجله في الدقيقة 71 السنغالي ابراهيما نياني، قبل أن ينقذه مورغن سانسون بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.