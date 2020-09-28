بيليغريني: من الصعب مواجهة ريال وحكم الفيديو

دوليه

قال المدرب مانويل بيليغريني ان من الصعب على ريال بيتيس مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو المساعد بعد خسارة فريقه 2-3 على أرضه في الدوري الاسباني أول من امس رغم تفوقه على حامل اللقب في فترات كبيرة من المباراة. وتجاوز بيتيس اهتزاز شباكه مبكرا ليتقدم 2-1 على ريال مدريد بنهاية الشوط الأول. لكن ثلاثة تدخلات من حكم الفيديو المساعد سارت في صالح حامل اللقب في الشوط الثاني وأدت الى ادراك ريال مدريد للتعادل ثم طرد ايمرسون لاعب بيتيس وحصول الفريق الزائر على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة نفذها سيرجيو راموس بنجاح ليحصد النقاط الثلاث. وأبلغ بيليغريني مؤتمرا صحفيا «من الصعب للغاية مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو المساعد». وتابع: «كنا أفضل بكثير من ريال مدريد في الشوط الأول، سجلنا هدفين وأتيحت لنا ثلاث فرص حقيقية للتسجيل. الشوط الثاني كان أكثر تكافؤا، ثم جاءت البطاقة الحمراء وركلة الجزاء وكان اللعب بعشرة لاعبين صعبا في هذه الفترة الطويلة». وأضاف: «حين تواجه ريال مدريد وتحتسب ضدك ركلة جزاء ويطرد لاعب بسبب حكم الفيديو المساعد فهذا شيء صعب للغاية. لكني أقدر مستوانا الجيد عندما كنا 11 لاعبا ضد 11». وقاد بيليغريني، الذي تولى تدريب ريال مدريد من قبل، بيتيس لانتصارين في أول مباراتين بالموسم الجديد وكان ما زال سعيدا بأداء فريقه رغم الطريقة التي خسر بها. وتابع: «الشيء الايجابي أنني أصبحت متأكدا بشكل أكبر أننا على الطريق الصحيح. حين كنا 11 لاعبا ضد 11 في الملعب، كنا أفضل بكثير من ريال مدريد».