تنظيم مباريات عبر موقع «تبارون»

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أعلنت شركة «تبارون» لتنظيم البطولات والانشطة الرياضية عن إطلاق منصتها الخاصة بتنظيم مباريات كرة القدم بين الفرق المسجلة عبر الموقع الالكتروني، في خطوة جديدة في عالم الرياضة والتكنولوجيا ونحو تنفيذ إستراتيجيتها للتحول الرياضي الرقمي وللمساهمة في تعزيز تجربة المنصات الرياضية الرقمية والارتقاء باللاعبين إلى آفاق جديدة.وصار بإمكان أي لاعب وممارس لكرة القدم ان يسجل ملفا خاصا عبر الموقع الالكتروني، وان ينشئ مواعيد المباريات الخاصة به وينظمها مع الفرق المسجلة والراغبة في اللعب ضده من خلال وقت وملعب يتم تحديده بين الفريقين عبر الموقع.

