الأزرق تدرب والمعسكر مهدد بالإلغاء

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خاض الأزرق أمس تدريبه الأول بعد فترة توقف طويلة، وقاد المدرب ثامر عناد تدريبات المنتخب التي أقيمت على ملعب عبدالرحمن البكر وسط توقعات بإلغاء المعسكر المزمع إقامته في الإمارات أكتوبر المقبل بسبب تأخر رد وزارة الصحة على كتاب اللجنة الصحية في الاتحاد حول اشتراط خضوع اللاعبين لفترة العزل الصحي بعد العودة من المعسكر.

ولا زال المحاولات جارية من أجل الحصول على موافقة الجهات المسؤولة، من أجل إقامة المعسكر في موعده المحدد.

ومن المنتظر أن تستمر التدريبات اليومية حتى موعد المغادرة إلى الإمارات يوم 5 أكتوبر المقبل، حيث يلعب الأزرق مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي في 8 من الشهر ذاته في أبوظبي، وأمام المنتخب السوري بعدها بأربعة أيام في دبي.

وغاب عن التدريبات مدافع العربي علي عتيق الذي يجري اليوم المسحة الطبية للتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد بعد إصابة عدد كبير من إدارة الأخضر من ضمنهم رئيس النادي عبدالعزيز عاشور وأمين الصندوق فهد الفهد، وقبلهم رئيس جهاز الكرة علي مندني.

وأجرى لاعبو العربي ولاعبو كاظمة المنضمين للمنتخب المسحات الطبية بعد إصابة لاعب البرتقالي شبيب الخالدي بالفيروس الأمر الذي أجبر الجهاز الفني على استبعاده وتوجيه الدعوة لمهاجم القادسية الشاب عبدالعزيز مروي.

وضمت القائمة التي استدعاها الجهاز الفني، كل من: عثمان الشمري (الجهراء)، طلال الأنصاري (خيطان)، خالد شامان (النصر)، أحمد عادي، فواز عايض، مبارك الفنيني، حمد القلاف (السالمية)، أحمد إبراهيم، سليمان عبدالغفور، علي عتيق، عبدالله عمار، بندر السلامة (العربي)، بدر المطوع، سيف الحشان، أحمد الظفيري، رضا هاني، عيد الرشيدي، عبدالعزيز الوادي (القادسية)، عبدالعزيز وادي (التضامن)، حسين كنكوني، حمد حربي، بندر بورسلي، محمد العازمي (كاظمة)، يوسف ناصر، فهد حمود، فهد الهاجري، سامي الصانع، أحمد الزنكي، يوسف الخبيزي (الكويت)، وفيصل عجب الذي أنهى تعاقده مع التضامن وبلا نادٍ في الوقت الحالي.

