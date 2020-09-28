العربي يقترح تمديد التسجيل حتى 31 أكتوبر

محلية

اقترح مجلس ادارة النادي العربي على اتحاد الكرة تمديد فترة التسجيل حتى 31 اكتوبر المقبل، وذلك لعدة اسباب، منها صعوبة اصدار التأشيرات للمحترفين والمدربين وعدم صدور لائحات المسابقات للموسم الجديد، وتداخل استكمال موسم 2019/2020 مع الموسم الجديد 2020/2021، اضافة لعدم السماح ببدء تدريب فرق الشباب والناشئين والاشبال.

كما اقترح النادي العربي أيضاً النظر في بندين من لائحة المسابقات للموسم الجديد، أولها السماح للناشئين بالمشاركة مع الفريق الاول نظراً لتوقف النشاط الكروي واتاحة الفرصة للاعبين المميزين بالمشاركة مع الفريق الاول.

والبند الثاني: زيادة مقاعد اللاعبين غير محددي الجنسية واللاعبين مواليد الكويت للمشاركة في المسابقات المحلية بعد قرار كونغرس الفيفا الذي سمح لهم بتمثيل المنتخبات الوطنية.

