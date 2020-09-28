الحساوي ينفي نية العودة للأصفر

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نفى رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي نيته العودة للقلعة الصفراء في الوقت الحالي. وكتب الحساوي في سلسلة تغريدات على حسابه الشخطي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة وكنت أفضل الابتعاد وعدم الرد، لكن للصبر حدود، ولا أعتقد أنه من العدل أن يتم إطلاق عبارات مسيئة لي وألتزم الصمت، لقد خدمت نادي القادسية سنوات عديدة ولله الحمد أستطيع أن أقول إنها كانت ناجحة».

وأضاف: «كسبت منها محبة الجماهير الوفية وفضلت الابتعاد عن الرياضة وترك المجال للغير لخدمة هذا النادي العريق، وحاليا أتابع اخبار النادي من مكاني المعتاد كمشجع، ولم أفكر بالعودة، وكل ما يتردد عن تقديمي لعرض بعيد عن الصحة».

وأردف: «بما أننا على مقربة من بدء الموسم الرياضي، أتمنى التوفيق لإخواني أعضاء مجلس الإدارة وفرق النادي للفوز بالبطولات، وأشكر كل الجماهير التي طالبت بعودتي». وطالبت بعض جماهير الأصفر بعودة الحساوي بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، والفشل في التعاقد مع محترفين يمثلون إضافة قوية للفريق.

