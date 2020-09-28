مصعب علّق قفازه

محلية

علّق حارس مرمى نادي الكويت مصعب الكندري قفازه وأعلن عن اعتزاله الكرة بعد مشوار طويل مع الأبيض توج خلاله بالعديد من البطولات. وكتب مصعب كلمة «وداعا» في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، موجهاً رسالة إلى جماهير النادي قال فيها: «لكل بداية نهاية واليوم أعلن اعتزالي كرة القدم بعد مشوار حافل مع نادي الكويت حققت فيه كل ما أطمح به كلاعب من إنجازات وبطولات على مدى 15 سنة وهي 33 بطولة محلية وقارية». وأضاف «كنت وما زالت وسأبقى فخورا بأنني من أسرة نادي الكويت الرياضي عميد الأندية الكويتية، لا يسعني إلا أن أشكر جمهور العميد الراقي والوفي الذي ساندني طوال مسيرتي الكروية والرئيس الفخري مرزوق الغانم والأخ خالد الغانم رئيس نادي الكويت والأخ عبد العزيز المرزوق رئيس النادي السابق والأخ فهد الغانم وجميع أعضاء مجلس الإدارة».

وتابع: «كذلك أشكر جميع الأجهزة الإدارية وعلى رأسهم عادل عقلة وجميع الأجهزة الفنية والطبية والعاملين في النادي، أشكر إخواني اللاعبين الذين زاملتهم في نادي الكويت وأتمنى لهم التوفيق دائما وسوف أبقى قريبا من الكل وأول مشجع للعميد في جميع الاستحقاقات». وختم مصعب: «لا يسعني إلا أن ألتمس العذر عن أي خطأ صدر مني أو تقصير من غير قصد أو عمد خلال مسيرتي الكروية سواء مع النادي أو المنتخب الوطني».

