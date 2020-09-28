منافسات «الطاولة» تعود في 10 أكتوبر

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تعود منافسات كرة الطاولة باستئناف بطولة الكأس للسن العام للموسم الرياضي 2019 – 2020 في العاشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 14 ناديا، وذلك بعد انقطاع لأكثر من ثمانية أشهر بسبب جائحة كورونا التي أوقفت جميع الأنشطة الرياضية في العالم لعدة أشهر، على أن تختتم البطولة التي يحمل الفحيحيل لقبها في 18 من الشهر ذاته، وتقام المنافسات على صالات أندية القادسية، والكويت، والفحيحيل، والشباب، وخيطان، والساحل. كما ستنطلق منافسات الكأس للشباب ( 18 سنة) في الحادي عشر من أكتوبر المقبل، على أن تختتم في الثامن عشر من الشهر ذاته. من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس بتعاون جميع الأندية، وخاصة تلك التي وفرت صالاتها لإقامة الكأس، وقال: «نثمن عاليا التلبية السريعة لطلب الاتحاد من قبل مجالس إدارات الأندية الستة، والموافقة على توفير الصالات المخصصة لتدريب لاعبيها الأندية لأجل إقامة بطولتي الكأس عليها، ونشكر لهم التعاون الكبير، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة»، لافتا إلى أن الاستعانة بصالات الأندية ستكون لفترة محدودة، ولحين الانتهاء من تجهيز الصالة التي ستقام عليها جميع المسابقات ولمختلف المراحل السنية للموسم 2020 -2021.وشدد الدبوس على أن الاتحاد بجميع لجانه حريص على عودة مثالية وآمنة لمنافسات كرة الطاولة، مضيفا: «انتهت جميع اللجان العاملة بالاتحاد من اتخاذ جميع التدابير التي تضمن معها أفضل بداية ممكنة، كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الصادر من اللجنة الثلاثية قبل بداية أي مباراة، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المطلوب بين اللاعبين والمدربين والإداريين حرصا على سلامة الجميع».