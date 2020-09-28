فليطح نعى فقيد «الهيئة» أحمد الصايغ

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نعى مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح فقيد الهيئة أحمد الصايغ رئيس قسم الساحات الرياضية الذي وافته المنية أول من أمس. وقال فليطح: «نعزي أنفسنا واسرة «الهيئة» وجميع منتسبيها ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة من آل الصايغ الكرام بوفاة الأخ والزميل احمد الصايغ»، مضيفا ان «الراحل أحد الرجالات الذين ساهموا في انجاز العديد من المهام التي تخدم الشباب والرياضة في الكويت خلال فترة عمله».وأشاد مدير «الهيئة» بمناقب ومآثر الفقيد طوال مسيرته المهنية قائلاً: «كان رجلا طيبا بمعنى الكلمة، مخلصا في عمله وللجميع، دمث الخلق، عف اللسان، لا يضجر من عمل مهما كان شاقا». وتوجه فليطح بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.