انتصار جديد للأهلي

دوليه

حقق الأهلي فوزا صعبا على حساب طنطا بهدف نظيف على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة اول من امس في افتتاح الجولة الـ30 للدوري المصري الممتاز.سجل هدف الأهلي الوحيد عمرو السولية نجم خط الوسط في الدقيقة 79.ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى 79 نقطة فيما اقترب طنطا بقيادة مدربه رضا عبد العال من توديع الدوري الممتاز باحتلال المركز الأخير برصيد 18 نقطة.وجاءت المباراة بعيدة عن المستوى المنتظر وقدم الأهلي أداء ضعيفا بينما كافح طنطا على قدر إمكاناته.من جانب آخر، عادل محمد الشناوي حارس الأهلي الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم زميله السابق شريف إكرامي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال موسم واحد بالدوري المصري الممتاز.ووصل الشناوي إلى 23 مباراة بشباك نظيفة بعدما فاز الأهلي على طنطا بهدف نظيف.وسبق وأن حقق إكرامي نفس الرقم مع الأهلي في موسم 2016-2017.وأصبح الشناوي بحاجة للحفاظ على نظافة شباكه في لقاء وحيد من الأربعة المقبلة بالدوري هذا الموسم لكسر رقم حارس بيراميدز الحالي.