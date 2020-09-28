باتشيكو: عدت للزمالك لحصد لقب «الأبطال»

دوليه

وصل إلى القاهرة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، إذ سيتولى قيادة الأبيض خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده بالشرط الجزائي وانتقل لقيادة التعاون السعودي.وقال باتشيكو في مطار القاهرة أمام الصحافيين «جئت لإسعاد جماهير الزمالك وحصد لقب دوري الأبطال الأفريقي».وكان في استقبال باتشيكو أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.ويخوض باتشيكو أولى مبارياته مع الزمالك كمدير فني أمام المصري البورسعيدي الخميس القادم.من ناحية أخرى قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه لم يتلق أي عرض من الشباب السعودي للحصول على خدمات اللاعب المغربي محمد أوناجم عقب نهاية الموسم الجاري.وذكرت تقارير سعودية أن الشباب يريد ضم أوناجم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وضع بند أحقية الشراء.وأضاف مرتضى «ملف رحيل بعض اللاعبين لن يتم فتحه خلال الفترة الحالية فالفريق بصدد استكمال دوري الأبطال بمواجهة الرجاء ولا حديث عن جميع العروض لحين الانتهاء من البطولة القارية».