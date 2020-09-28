هذا ما فعله العزل المنزلي في أجسام البشر

الاخيرة

شهور طويلة أمضاها الناس في المنازل منذ بداية أزمة كورونا، لم تكن تداعياتها اقتصادية فقط، وإنما جسدية ونفسية. تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، رصد التغييرات التي ألحقتها أزمة كورونا بالبشر خلال فترة الحجر المنزلي طيلة هذه الشهور، والتي طالت معظم وظائف الجسم. وقال التقرير إن تقلص النشاط البدني بسبب الحجر العام، من شأنه التأثير على حجم العضلات بالسلب، فأسبوع واحد في المنزل دون تدريب، قد يضيع أسابيع من التمرينات الشاقة. ليست العضلات فقط المتضرر الوحيد، فالقلب يصبح أضعف، فمع اختفاء روتين التمرين اليومي والأسبوعي، وعدم ارتفاع معدل ضربات القلب، فإن القلب يضعف. ويحدث نفس الأمر بالنسبة للرئة، فمع انخفاض معدل التدريبات الرياضية، تتأثر وظائف الجهاز التنفسي بالسلب، وهو الأمر الذي خلص إليه اختصاصي أمراض الرئة بمركز جونز هوبكنز الطبي الأميركي، باناجيس جالياتساتوس، بناء على شكاوى مرضاه. ونتيجة طبيعية لتقلص النشاط الرياضي وحجم العضلات وانخفاض معدل الأيض، فإن الجسم سيميل إلى تخزين الدهون، وزيادة الوزن. وأضاف التقرير أن زيادة الوزن في الأوقات العصيبة يعد أمرا طبيعيا، إلا أن الأمر يدخل في مرحلة الخطر إذا تحول إلى البدانة، وعندها سيبدأ الجسم في مقاومة الإنسولين، وتبدأ أمراض في الظهور مثل السكري، ومرض التمثيل الغذائي. كما لفت التقرير إلى أن وضعية جلوس الشخص على الكرسي بشكل خطأ -كما يميل كثيرون أثناء العمل من المنزل- تؤدي إلى مشاكل في الرقبة، والأكتاف، والفخذين، بل والعين. ويعود سبب ذلك إلى انزلاق الجسم خلال الجلوس، حيث تنحني الأكتاف ويميل الجسم إلى الأمام، ويتخذ العمود الفقري شكل القوس، وتميل الرقبة نحو الصدر للأسفل. وليست الوظائف السابقة هي العرضة للتأثر فقط، فنمط حياة بطيء قد يبطئ أيضا من حدة ووظائف المخ. وأوضح التقرير أن التدريبات الرياضية تؤدي إلى إفراز مواد كيماوية في المخ، من شأنها تكسير السموم ومنع وصولها إلى الدماغ، والتي يمكنها قتل خلايا المخ.