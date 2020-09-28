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تصويت فضائي


قالت رائدة الفضاء الأميركية كيت روبينز، إنها تخطط للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأميركية من الفضاء على ارتفاع أكثر من 200 ميل فوق الأرض. ويعيش معظم رواد الفضاء الأميركيين في هيوستن، حيث يسمح قانون تكساس لهم بالتصويت من الفضاء باستخدام اقتراع إلكتروني آمن. تخطط روبينز، وهي أول شخص يقوم بتسلسل الحمض النووي في الفضاء، للعمل على تجربة القلب والأوعية الدموية وإجراء البحوث باستخدام مختبر «كولد أتوم»، في مهمة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية. وسبق لروبينز أن صوتت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من محطة الفضاء أيضا. وفي عام 1997، كان ديفيد وولف، أول رائد يصوت من الفضاء، وهو الذي كان في مهمة على متن محطة مير الفضائية الروسية.


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