هيئة الطوارئ

الاخيرة

سمو الرئيس.. تابعت باهتمام الاستجواب الذي قدم لسموكم قبل أيام قليلة وأعقبه طلب بعدم التعاون، كما تابعت باهتمام كذلك مداخلاتكم في الرد على الاستجواب واستعراضكم للجهود المهمة التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية في مواجهة الجائحة، وهي جهود اقدرها كما يقدرها الكثيرون من اهل الكويت، ولفت انتباهي صراحة سموكم، وتأكيدكم على وجود أخطاء من جانب الحكومة، كما لفت انتباهي أيضا اشارتكم الى الاستجوابات الثلاثة التي قدمت الى وزير التربية وتقييمكم لها بأنها منطقية وتعكس الخوف على مستقبل اجيالنا. واذا كان الأمر كذلك، سمو الرئيس، فما الذي تم لمعالجة الأخطاء الحكومية؟ وما الذي تم في معالجة أوضاع نظامنا التعليمي الذي تعثر كثيرا خلال الأزمة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

سمو الرئيس، نعم، ليس كل مجتهد مصيباً، ومن يعمل يخطئ، ولكن هذا في الحياة العامة وليس محله في ادارة بلد، أو في عمل حكومة تشرف على البلاد، وعند الاقرار بالأخطاء يجب التصحيح الفوري، وأخذ العبرة والدروس، وعمل ما من شأنه أن يمنع تكرار الخطأ. لقد أوحيتم، سمو الرئيس، بان تداعيات جائحة كورونا ونتائجها كانت جديدة ليس لها مثيل من قبل، وكان التكهن والاحتمال في مسار الأمور والمواجهة صعبا، وهذا امر صحيح، فهل يعني ذلك أن ما كان من معالجات هي مجرد ردود أفعال وتكهنات واحتمالات؟ واذا كان الأمر كذلك، فهل سنواجه كل أزمة نمر بها بهذا الاسلوب؟ فكل أزمة لها طبيعتها، ومجالاتها، وتداعياتها الخاصة وغير المعهودة. وهل من المنطقي أن ترتكب أخطاء وتمر دون محاسبة بحجة أن معطيات الأزمة جديدة؟

وانا هنا لست في معرض القاء اللوم أو المسؤولية على سموكم أو على حكومتكم، ولكني أود التأكيد على أن الاستعداد للأزمات، أيا كانت، واجب ومسؤولية مهمة على الدولة، وينبغي أن يكون لديها جهاز مختص تكون مسؤوليته الاستشعار عن بعد للطوارئ والمستجدات والأزمات، والتحضير والاستعداد الوطني لها، وادارة الأزمات لتأمين أمن وسلامة الوطن والمواطن. ويمكن أن يكون هذا الجهاز هيئة، أو لجنة عليا، أو فريق وطني، ويتكون من خبرات واختصاصات متنوعة من ذوي الخبرة وقيادات الدولة، وتتوافر له الامكانات والبيانات اللازمة، بالاضافة الى قنوات الاتصال والتواصل مع الخبرات الوطنية في جميع المجالات. ان وجود جهاز متمكن مثل هذا سيغنينا عن ردود الأفعال الوقتية، والتكهنات والاحتمالات غير الدقيقة وغير المبنية على وقائع ومعطيات.

لقد طرحنا في السابق مشروع انشاء هيئة الطوارئ، وتقتصر على عدد محدود من ذوي الخبرة في ادارة الأزمات وذوي الخبرة من المتخصصين، وبجهاز اداري وفني مناسب وغير مكلف، وتكون مهمتها الرئيسة الاستشعار والتحضير والاستعداد لأي طارئ، سواء كان ذلك وباء أو حرباً أو كوارث طبيعية او صناعية، الا أن هذا المشروع لم يتم تنفيذه، ولم تعره، للأسف الشديد، الحكومات المتتالية أي اهتمام، واصبح ملفا مهملا، تحت ذرائع وحجج لم تكن مقبولة. ان وجود هيئة للطوارئ هو اسلوب متطور تتبعه العديد من الدول لتحقيق الجاهزية المطلوبة في مواجهة أي طارئ من دون جهاز مختص كهذا، فإن أي حكومة، وفي أي أزمة، ستركن للتكهنات والاحتمالات وردود الأفعال، وهذا أمر غير محمود بل وخطير. واذا كانت جائحة كورونا قد فاجأت الحكومة هذه المرة، فأخطأت وأصابت في مواجهتها، فمن يدري ما قد يفاجئنا من أزمات، وهل ستخطئ الحكومة وتصيب في كل أزمة. ان الأخطاء كلفتها عالية، وثمنها باهظ، فما بالنا اذا كانت في أوقات الأزمة، فكل خطأ يؤدي الى مزيد من التعقيد، وصعوبة أكثر في المواجهة، انني أخشى، سمو الرئيس، أن تأتينا حكومات المستقبل في أي أزمة لا قدر الله، ويكون عذرها ما كل مجتهد مصيب، فما هكذا تورد الابل.

وفي تقديري، سمو الرئيس، وبعد سماع الاستجواب وردودكم عليه، أصبح من الضروري النظر بكل جدية في انشاء مثل هذه الهيئة، فلا يصح ان نتعامل مع الأزمات والطوارئ باسلوب التجربة والخطأ، أو بردود أفعال لم تأخذ حقها الكافي من الدراسة والبحث، ولا شك ان مثل هذه الهيئة ستكون عونا للحكومة والدولة في مواجهة الأزمات، خصوصا اذا ما تم انشاؤها وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وبعيدا عن الحسابات غير الموضوعية في اختيار قياداتها وكوادرها، فهل أنت مقدم عليها سمو الرئيس.

